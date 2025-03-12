母燒柴煮水洗澡釀大火奪子命 法院考量喪子之痛宣告緩刑

劉婦燒柴煮水引發火警，消防員至天亮才撲滅火勢，次子已經燒成焦屍。（民眾提供）

2025/03/12 13:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年近50歲劉姓婦人，2023年用灶台燒材煮水洗澡，卻疏忽沒熄滅柴火，導致自己房子焚燬，還引燃周圍回收棉花，進而波及鄰宅，自己次子罹難，台中地院認為她已與鄰居和解，且承受喪子之痛，自己亦罹患憂鬱症狀，依過失致死罪判處徒刑8月，緩刑3年，條件是提供100小時義務勞務，接受法治教育2場次。

判決書與起訴書指出，劉婦與長子、次子、女兒、婆婆等人，同住於丈夫位於台中市的住處，這是一處與工廠混合的房屋，劉婦於2023年11月16日傍晚至晚間，於住處南側使用灶台燒材煮水，卻疏忽注意柴火是否確實熄滅，導致灶台內燃燒木材餘燼，延燒至旁邊空地木材堆，因而引起火勢，進一步引燃附近的回收棉花。

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劉婦於翌日（17日）清晨4時許發現火災，急忙喊醒睡夢中的家人逃離現場，但火勢迅速延燒至房屋，次子來不及逃離現場，被火勢吞噬，導致全身重度燒灼傷及炭化死亡，女兒臉部、頸部、雙手二度至三度燒傷、左大腿二度燒傷、吸入性灼傷等傷害，劉婦自己也雙手二度燒傷，火勢並延燒至隔壁建築物，造成隔壁建材行等建築焚燬。

台中地檢署依過失致死罪起訴劉婦，台中地方法院認為，劉婦疏忽導致傷及無辜，火勢延燒至鄰近住宅，造成兒子死亡，但她犯後坦承犯行，犯後態度尚佳，死者又是兒子，劉婦已經歷喪子之痛，診斷有憂鬱症狀，家人也都不願追究，另外，鄰居部分也都和解，依過失致人於死罪判刑8月，緩刑3年，條件是提供100小時義務勞務，及完成法治教育2場次，可上訴。

劉婦燒柴煮水洗澡引發火災，火勢並波及回收棉花，劉婦次子逃生不及罹難。（民眾提供）

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