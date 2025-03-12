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    台中新光三越氣爆近1個月原因未明 消防局：最慢月底之前給檢調

    市議員吳佩芸質疑火調報告為何遲不公布。（記者蘇金鳳攝）

    市議員吳佩芸質疑火調報告為何遲不公布。（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/12 14:08

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店2月13日發生氣爆，將要1個月，市議會今天進行專案報告，市議員黃守達、吳佩芸詢問事故發生已近一個月，氣 爆原因還未調查出來，要求消防局要說明原因；消防局長孫福佑表示，不排除瓦斯氣爆，但有發現新事證，但無法公告說明，最慢月底之前會給檢調。

    市議員黃守達表示，新光三越氣爆原因直至現在都還搞不清楚，也沒有任何說明，到底要如何確實精進？檢察官負責司法偵查、消防局負責行政調查，沒有檢察官指揮消防局的道理。市政府不能以檢察官介入為由，就逃避行政調查的責任。

    黃守達更指出，根據《火災調查鑑定作業要領》規定，火災調查目的有4項，協助司法偵查只是其中之一，其他3項還包括火災預防對策及搶救對策、消防行政等參考，而這些都是行政調查之目的。且根據規定，15天就要提出「火災原因調查鑑定書」，必要時可以延長至30天。

    他質疑，明天就是30天， 調查時遇到什麼困難，究竟查出原因了嗎？3天內是否可以提出報告？如無法在30天內完成，應事先專案簽准。

    消防局長孫福佑回應，已進行11次勘查，有取得5項證物，沒有遇到困難，現因還有兩位民眾還在ICU，無法接受筆錄。目前還在整理中，因此無法於30天內提出報告，有進行簽准，不排除瓦斯氣爆，可能是瓦斯逸出，有發現新的事證，無法現場公開說明，最慢會在月底完成報告。

    市議員黃守達要消防局說明氣爆原因。（記者蘇金鳳攝）

    市議員黃守達要消防局說明氣爆原因。（記者蘇金鳳攝）

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