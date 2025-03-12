原因曝光！北市情侶濺血 女自殘證明無小王、男羞憤跳4樓

台北市大安區市民大道4段，昨日晚間發生情侶糾紛雙雙鬧輕生案，32歲馬姓男子從4樓墜樓、22歲聶姓女子則持刀割自己左手。（記者鄭景議翻攝）

2025/03/12 14:02

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安區市民大道4段，昨日晚間發生情侶糾紛雙雙鬧輕生案，32歲馬姓男子從4樓墜樓、22歲聶姓女子則持刀割自己左手，據了解，原來是因為聶女平時在酒店上班，馬男懷疑女友在外工作時養小王，與女友大吵，聶女一氣之下自殘「以證清白」，馬男也在羞憤下跳樓，所幸兩人送醫後目前都沒有生命危險。

據了解，馬男有多項前科，聶女則外型標緻，在北市某酒店上班，兩人交往數月後，馬男覺得聶女時常回客人訊息，可能在外養小王，於是近日常因此大吵。

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昨晚馬男喝了酒回到家中，劈頭就怒罵聶女沒有節操，在外到處跟男人往來，聶女氣憤下則回罵「你喝酒回家就發酒瘋，懷疑我找小王」，兩人爭吵越演越烈，最後聶女情緒失控下，衝去廚房拿刀自殘；馬男見狀嚇壞，同時也突然反省自己對聶女太過惡劣，最後在愧疚又羞憤下，也從4樓一躍而下。

馬男墜樓後頭臉、骨盆腰椎骨折，傷勢嚴重；聶女則左手有4公分刀傷，橈骨動脈斷裂，也被送醫搶救，兩人送醫時都情況危急，所幸目前都暫時脫險，警方調查後依職權通報市府家防中心列管，後續將由社工及家防中心人員訪視輔導，警方也將待兩人傷勢穩定後訪談、釐清事發過程。

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