少女「劈腿」遭拍不雅影片餵毒 一度囚禁險淪性奴隸

15歲少女小芳「劈腿」與陳姓網友上床，卻被餵毒品且拍不雅影片，還一度被囚禁，差點淪為「性奴隸」。示意圖。（記者張瑞楨攝）

2025/03/12 13:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅15歲少女小芳已有男友，卻又背著男友「劈腿」，與陳姓男網友交往上床後，她不想繼續交往，引發陳男不滿，威脅小芳繼續與他見面，否則要散發性行為的影片，要把發生性關係一事告訴小芳母親與男友，小芳無奈而繼續與陳男見面上床，卻被陳男伺機拍攝不雅照，威脅繼續上床，否則「給你男友看」、「我讓妳紅翻天」，還一度被陳男餵毒品、囚禁，差點淪為性奴隸，台中地院依對少女犯強制性交等罪名重判陳男8年6月（應入獄）與1年（可社會勞動），可上訴。

判決書指出，年僅15歲少女小芳（化名）已有男朋友，又於去年（2024年）4月，於網路遊戲「傳說對決」認識陳姓男子，小芳遂「劈腿」與陳男交往，去年5月於汽車旅館發生2次性關係，不料，小芳無意繼續交往，又遺忘雙方約定見面的時間，陳男不滿，於去年6月5日傳訊息給小芳，威脅要把兩人發生性關係一事，告訴小芳母親與小芳的男友，還要散發兩人性行為影片，要求小芳精心裝扮赴約與他見面。

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小芳擔心陳男揭露2人性關係與外流性影像，心生畏懼穿著熱褲、戴長假髮，於6月5日與陳男見面，兩人於陳男住處再度發生性關係，陳男伺機偷拍影片，之後更於住處房間內吸食毒品甲基安非他命，還提供餵小芳施用，至6日凌晨2時許，小芳用手機與男性朋友傳訊息，引發陳男不滿，先強行奪取手機，禁止繼續聯繫，進而將小芳囚禁於房間，至當天上午8時許，小芳再三允諾會遵守見面協議，陳男始同意讓小芳返家。

不料，小芳離去後，陳男擔心小芳反悔，不再與他見面，6日上午9時許傳簡訊威脅，「我送去學校給大家看」、「逼我拿影片給他（小芳母親）看嗎」、「我也毀了妳」、「上傳後會很有趣」、「我讓妳紅翻天」、「汽車旅館那支留著，慢慢爆出來」、「給你男友看」，小芳不堪其擾報警，警方6月13日搜索查扣影片等證物。

台中地方法院審理時，陳男坦承一部份犯行，他辯稱發生性行為時，小芳沒有拒絕，也同意拍攝，只是不能拍到臉。

小芳則說，她不想再與陳男聯繫，不想發生性行為，但陳男威脅說要去找她男友、母親，「我擔心影片外流，也不知道陳男會跟我家人說什麼，我怕惹他生氣，所以只好配合跟他見面」，法官認為上述證詞，顯示小芳是受陳男威脅，迫於無奈故於6月5日晚間赴約、發生性行為並拍攝影片。

台中地院強調，陳男為求滿足個人私慾，對小芳侵害且提供毒品，助長毒品流通，同時破壞社會秩序安寧，雖坦承部分犯行，迄今仍未與小芳和解，不宜對陳男輕縱，對14歲以上未滿16歲少女為性交罪，判處徒刑5月與5月（2次），對少女犯強制性交罪部分判刑3年8月，以違反本人意願之方法使少女被拍攝性影像罪判刑7年8月，成年人對未成年人轉讓第二級毒品罪，判刑10月，成年人故意對少年犯私行拘禁罪判刑5月，成年人對少女犯強制罪判刑7月，其中，得易服社會勞動的有期徒刑部分，應執行1年；不得易服社會勞動的有期徒刑部分，應執行8年6月，可上訴。

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