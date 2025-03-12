被騙投資虛擬貨幣稱老公裝潢用 員警、行員阻詐保150萬

台中一名林姓女子，誤信網路投資虛擬貨幣詐騙，前往銀行解除150萬定存要匯款，所幸員警、行員聯手阻詐，幸運保住辛苦積蓄。（記者陳建志翻攝）

2025/03/12 13:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名林姓女子，上月加入某投資LINE群組，一名自稱理財顧問的網友搭訕後，鼓吹她投資時下最夯的虛擬貨幣，並下載指定APP軟體，女子被話術洗腦，前往附近銀行要解除150萬元定存，並匯至不明帳戶，女子表示「幫老公購買房屋裝潢建材貨款」，行員察覺有異報案，員警到場一聽是詐騙伎倆，耐心跟人妻說明類似詐騙案例，女子才驚覺遇上詐騙，保住辛苦的血汗錢。

太平分局新平派出所警員鄭永欣近日上午10點多，接獲轄內中國信託銀行行員報案，稱「有女子疑似遭到假投資詐騙，請警方前來協助」。

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員警到場後了解，這名30多歲的林姓人妻，上月透過手機加入某投資LINE群組，加入後就有位自稱理財專員的網友傳訊息給她，並介紹相關國際金融資訊，尤其主打某虛擬貨幣，並以高額獲利截圖取信女子，在該網友鼓吹下，即依其指示下載不知名的APP軟體，並至附近銀行欲匯款150萬元。

該名網友擔心行員攔阻，還事先教導，若行員詢問就說是「房屋修繕」的工程款，女子被洗腦聽到行員詢問，脫口說出是「幫老公購買房屋裝潢建材貨款」，但匯款人卻與帳號不符，員警耐心說明類似詐騙案例，才讓她相信碰上投資詐騙，打消匯款念頭，幸運保住150萬的積蓄。

太平分局分局長沈能成表示，所有詐騙手法中，以「投資詐騙」最常發生，千萬不要相信來源不明的投資管道，而且對方也絕不可能要求民眾在匯款時說謊，呼籲民眾切勿輕易相信網路虛假訊息，只要涉及到錢的問題，一定要詳細查證避免上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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