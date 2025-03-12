監視器直擊！台中永興街出現「美食怪盜」 狡辯「這裡大家都拿」

吳男行竊美食後當街被逮。（警方提供）

2025/03/12 13:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區「永興街」是一條隱藏版美食街，每到用餐時段人潮總是絡繹不絕，竟也引來「美食怪盜」，近日一名吳姓男子趁著人潮眾多偷取停放在機車上的「牛肉湯餃」，事後卻矢口否認，員警調閱監視器後，確認其偷竊行為，當場人贓俱獲逮捕，依竊盜現行犯移送法辦。

第二分局今天指出，該分局永興派出所長邱柏昌與警員謝承祐，7日傍晚巡經永興街時，突被一名攤商攔下報案稱，剛剛有客人買了一份120元的牛肉湯餃，掛在機車掛鉤後進入超商購物，未料隨即被一名男子拿走，警方根據特癥搜尋，果然在超商附近發現行跡鬼祟的54歲吳男子，身旁角落擺放該包湯餃，立即上前查處。

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但員警詢問時，吳男卻裝傻到底矢口否認：「什麼偷？這裡街道上大家都這樣拿，這很正常啊！」然而，監視器畫面鐵證如山，清楚拍下他伸手「順走」湯餃的全過程，面對證據，吳男依舊「演很大」，還試圖靠「老花眼」脫罪：「這畫面我看不清楚！要放大、再放大！」睜眼說瞎話的功力，讓員警哭笑不得。

最終警方以現行犯當場逮捕吳男，詢後依竊盜罪嫌移送法辦；第二分局長鍾承志提醒，外食已成為多數民眾的日常，尤其美食小街匯聚各式小吃吸引許多人品嚐，然不少人習慣將購買的餐點或隨身物品掛在機車掛鉤上，不經意的小動作，卻可能讓不法之徒有機可乘，趁機「免費享用」。

為了避免成為宵小的目標，請務必提高警覺，離開機車時，應將貴重物品妥善收納，避免放置在機車置物箱內或掛鉤上，大家一起提升防範意識，共同維護社會治安。

吳男行竊的牛肉湯餃。（警方提供）

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