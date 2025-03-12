家暴不隱忍！新北家防推多國語言文宣 助新住民辨識受暴、安心求助

「家暴零容忍！」新北家防中心呼籲，如遭受暴力時更要勇於求助，可撥打113保護專線或各縣市家防中心求助，示意照。（新北市社會局提供）

2025/03/12 13:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心努力提升民眾對於新住民家庭暴力防治議題的重視，持續推出多國語言宣導文宣，包含英文、印尼文、越南文及泰文文宣，希望讓新住民辨識自身受暴情境、認識數位時代下的親密關係暴力新樣態並能安心求助。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺指出，台灣新住民人口逐年增加，在家暴及親密關係暴力案件中，許多新住民可能因缺乏語言能力、社會支持網絡，當遭遇暴力事件時，因不熟悉台灣法律、政府資源或擔心失去經濟支持及子女監護權、辦理居留證或身分證遭配偶刁難等因素，困難求助而選擇隱忍。

請繼續往下閱讀...

根據統計，至今年1月底我國新住民人數總計607025人，新北市新住民人數計118581人，據新北市家防中心統計，去年親密關係暴力通報案件共13981件，其中受害男性有3164人（佔22％），女性為10817人（佔78％），新住民計466人（占3％），受害女性佔多數，而常見新住民暴力樣態除肢體暴力，還有精神暴力，包含孤立隔離、羞辱貶抑、日常生活命令或隔離人際網絡等高壓控管。

許芝綺表示，加害人利用新住民語言不通、無法獨立辦理居留權及歸化國籍借以威脅控制被害人，並運用語言優勢掌控對外發言權，被害人又因害怕求助後孩子監護權或居留權會喪失等因素而選擇默默隱忍。許芝綺強調，「家暴零容忍」，勇於求助，一點點家暴都不該有。

新北家防中心日前受理一起親密關係暴力案件，越南籍新住民阿芳（化名）透過在台工作表姊介紹對象，兩人於越南相親相識，半年後結婚，婚後來台的阿芳未外出工作，雖有接受語言課程，但因中文能力有限，僅能以簡單英文或肢體動作與丈夫溝通。

近期以來阿芳因無法忍受丈夫頻繁求歡，拒絕後遭毆打，臉部受傷並被推撞牆壁，身上多處瘀青紅腫，她趁丈夫熟睡時致電表姊哭訴，在表姊協助下報警並獲社工支援及協助聲請保護令，現已遠離丈夫暴力對待，安心自立生活。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法