知名媒炭商陳建飛詐貸銀行9億 高院判賠償兆豐商銀8565萬

知名媒炭商陳建飛涉以不實訂單詐貸兆豐商銀，高等法院今判決陳還須賠償8565萬元。（資料照）

2025/03/12 13:25

〔記者楊國文／台北報導〕知名煤炭商、「勇實貿易」負責人陳建飛，被控因投資虧損，竟以不實交易單據，向兆豐商銀等銀行詐貸9億元，其中，兆豐商銀不甘受騙，提告主張遭詐貸2556萬7千多美元，約新台幣8.4億多元，目前尚有260萬多美元，約新台幣8565萬多元未清償，要求償還，高等法院審理認為求償有理，今判決陳建飛應如數賠償該8565萬多元，可上訴。

陳建飛是知名媒炭批發商，自1996年成立勇實公司起，經營媒炭批發20多年。

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檢調調查，陳建飛因投資虧損，為彌補資金缺口，涉嫌自2013年起，以不實媒業集團合約訂單，向兆豐商銀等銀行詐貸近9億元，台北地院重判陳11年6月徒刑；但檢方再查出，陳男另涉嫌偽造台電公司與國外燃煤供應商的交易提單及發票，向台灣銀行、上海銀行7家銀行詐貸新台幣11億多元，再依違反銀行法起訴陳及員工5人。

本案部份，兆豐商銀提告主張，陳建飛2013年起，因投資失利，為填補公司資金缺口，以其經營的英屬維京群島Right Link公司或透過客戶Nobel公司取得台電公司向國外燃煤廠商購買燃煤料的交易提單原始文件後，指示林姓秘書等人變造原始文件，改由他經營的Efficiency公司替台電公司向國外燃煤廠商採購燃煤料，並偽造不實之商業發票，向兆豐銀行詐貸2556萬7196美元，約新台幣8.4億多元，目前尚有260萬1972美元，約新台幣8565萬多元未清償，要求陳建飛和4名員工共5人連帶賠償260萬1972元。

高等法院審理後認為，本案是因陳建飛有資金需求，指示秘書等人向炭豐商銀詐貸，且由陳建飛掌握、決定詐得金額的用途和流向，兆豐商銀遭詐貸款項，實際上是由陳建飛支配使用，犯罪所得受益者僅有陳一人，應由陳返還不法利益260萬1972美元，約新台幣8565萬多元。

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