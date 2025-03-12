女停車多次失敗 男「自告奮勇」自爆一句話慘了

鄭男自告奮勇要幫吳女停車，卻也不斷失敗引起警方關切，鄭男在警方關切時更自爆「我有喝酒」，當場被警方酒測後依公共危險罪法辦。 （記者鄭景議翻攝）

2025/03/12 12:57

〔記者鄭景議／台北報導〕21歲鄭姓男大生，本月9日凌晨在家飲酒，接到吳姓女友人的電話約他出去夜唱，並開車載他到北市忠孝復興錢櫃附近，但停車時因停車格較小，吳女數度失敗，鄭男自告奮勇要幫她停，卻也不斷失敗，引起警方關切，鄭男在警方關切時更自爆「我有喝酒」，當場被警方酒測後依公共危險罪法辦。

大安分局警方表示，當時敦化南路派出所員警巡邏行經仁愛路4段一帶，見鄭男駕駛轎車於路邊不斷前進後退，反覆多次操作都無法順利駛入一旁停車格內，顯然遇到困難；正當警方上前予以協助時，鄭男突然坦承自己稍早有飲酒，遂要求鄭男下車接受酒精呼氣測試。

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鄭男向警方表示，他確實有喝酒，但他認為只是停車而已，並沒有在路上駕駛就沒關係，但警方像鄭男告知只要車子有發動，「輪子有在跑」，都是駕駛行為，鄭男只好接受警方酒測，酒精吐氣濃度值達0.43mg/L，當場被警方依公共危險罪現行犯法辦。

大安分局呼籲，酒駕行為不僅危及自己生命，對其他用路人亦造成重大威脅。無論是在何種情境下，酒後駕車都可能帶來難以預料的危險，絕不可心存僥倖。警方將持續加強查緝酒駕犯罪，保障民眾生命財產安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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