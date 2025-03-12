女為工作槓上北檢 北院判勝訴確認僱傭關係存在

被錄取「觀護追踨輔導員」的女子為工作告北檢，北院認定她提告有理，判她全部勝訴。圖為台北地檢署。（資料照）

2025/03/12 12:19

〔記者溫于德／台北報導〕陳女見「想談心理公司」的網路徵才廣告要找「觀護追踨輔導員」，投遞履歷後被通知到台北地檢署三辦面試，後來她獲錄取卻被調動至法務部，再被調回北檢，她因而認定北檢就工作調動、指揮監督具有決定權，故依勞動基準法第17條之1規定，請求北檢直接僱用卻被拒，因此她決定向北檢提告確認僱傭關係存在。

台北地院指陳女提告有理，判她全部勝訴，即她與北檢間僱傭關係存在，北檢也應自2024年1月1日起至陳女復職前一日止，按月給付4萬6000元，並按月提繳退休金至勞退專戶；可上訴。

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2023年8月，陳女用電子郵件將履歷投遞至「想談心理」中崙心理諮商中心應徵該職務，幾日後她收到簡訊通知，要她同年月24日下午3時赴北檢三辦面試，面試委員有北檢觀護人室劉姓主任、陳姓組長及龔姓臨床心理師，「想談心理」則未派員參與面試。

同年月8月28日，陳女收到「想談心理」寄來的電子郵件，通知她「台北地檢署今天回覆，恭喜你錄取囉」，並告知她同年9月1日至北檢報到的相關資訊，她因此認爲北檢有權決定錄取她，況「想談心理」並未直接處理她的入職手續，而是通知她向北檢辦理報到入職手續。

陳女說她的職稱是「觀護追踨輔導員」、月薪4萬6000元，然她到職後，北檢一再對她明示、暗示，希望她配合調動至法務部，她不得已同意配合調動，法務部的工作內容卻與北檢「觀護追踨輔導員」的工作有所落差，她決定向劉姓主任請求調回北檢工作，也同時詢問「想談心理」。最終「想談心理」以電子郵件告知她已獲北檢通知將她調回北檢的原職務，她因而認定人事管理監督之責由北檢處理。

2023年11月3日陳女決定向北檢寄發存證信函，主張依勞基法第17條之1規定，請求北檢直接僱用遭拒，北檢卻在同年12月對外徵才相同職務「觀護追踨輔導員」，代表北檢確實可以直接僱用她就好，因此她決定向北檢提告確認僱傭關係存在，北檢也應自2024年1月1日起至她復職前一日止，按月給付4萬6000元，並按月提繳退休金至勞退專戶。

北檢說明，陳女是經「想談心理」通知面試，並與「想談心理」簽訂勞動契約，代表無論從締約當事人、契約類型、薪資給付方式、勞工保險投保單位、契約終止等方面，該勞動契約都存在陳女與「想談心理」之間；況陳女與「想談心理」如何約定勞動條件，北檢並未介入，請北院判陳女敗訴。

北院審結認定，陳女由北檢面試並實質審查而決定錄取，代表北檢具有指揮監督管理權；至於徵才廣告雖由「想談心理」刊登，但北檢以事先面試並實質審查決定特定勞工的方式，屬變相利用勞動派遣制度，而規避勞動法上課予雇主的義務，有違勞動法中「直接僱用」的基本原則，決定依陳女所求，判她全部勝訴。

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