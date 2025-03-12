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    雄警1.5小時阻詐2起 最低金額僅1萬原因曝

    警方勸阻許男。（讀者提供）

    警方勸阻許男。（讀者提供）

    2025/03/12 12:00

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市左營區博愛二路金融業林立，有「高雄華爾街」之稱，昨天警方在1.5小時內，阻止詐騙案2起共約40萬元。值得一提的是最低金額僅1萬元，因為警方懷疑單身男子被愛情沖昏頭，遭詐騙集團利用當人頭買手機門號，呼籲民眾留意。

    左營分局指出，3月11日上午約9點半，單身的59歲許姓男子臨櫃欲提領1萬元，因金額不多，許男不使用金融卡直接提款，卻要花時間排隊臨櫃，引發行員好奇詢問，沒想到許男神情怪異且說詞反覆，擔心他被詐騙，向警方報案。

    原來許男透過網路認識陳姓女子1年多，彼此以夫妻互稱，目前在香港的陳女自稱要回台灣開店，要求許男購買手機門號給她，於是許男到銀行臨櫃提款。

    雖然許男聲稱曾在花蓮縣跟陳女見面，但無法交代清楚兩人交往的細節，警方懷疑他被當作人頭購買手機門號，提供詐騙集團使用而勸阻，許男也封鎖陳女的帳號。

    沒想到1.5小時之後的11點10分，850公尺外的另家銀行也傳出疑似詐騙案，55歲簡姓婦女聲稱向楠梓區宋姓朋友購買二手車，且曾去看過汽車，欲臨櫃匯款39萬元。左營分局員警到場發現，簡婦沒有買賣契約書就要先付款，擔心她受騙而勸阻，簡婦同意取消匯款。

    許男封鎖陳女的帳號。（讀者提供）

    許男封鎖陳女的帳號。（讀者提供）

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