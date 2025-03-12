外籍師搭捷運講話太大聲遭勸打掉阿伯帽子 奇異鳥美語回應了

捷運台北車站示意圖。（資料照）

2025/03/12 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運昨（11）日發生外籍教師與台灣乘客的衝突事件，在社群平台Threads掀起熱議。當時，一名身穿「奇異鳥美語學校」制服的英國籍教師，疑因講話太大聲，遭到阿伯勸阻請他降低音量。然而，對方不但沒有收斂，反而開始以英文碎念、咆哮。阿伯跟其他乘客解釋外師的行為後，列車剛好抵達台北車站，外師卻突然動手揮打掉阿伯的帽子並下車，阿伯則追出車廂。對此，外師任職的美語學校也發布聲明回應。

奇異鳥美語稍早在臉書發表聲明表示，針對3月11日社群媒體轉傳的影片，有關該校一名外籍培訓教師在捷運上與乘客發生爭執，並動手撥掉乘客帽子的事件，「我校對於該事件深表遺憾」。

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奇異鳥美語指出，校方向來堅守嚴禁任何形式暴力之原則，員工需保證遵守包含此原則在內等規則後予以聘僱。本事件之外籍培訓教師於今年2月到職，尚在接受校務與課程訓練期間中，並未經指派固定授課班級，且在校表現行為均屬正常，對於該外師於下班後有此行為亦甚感詫異。

奇異鳥美語續指，然而該外籍培訓教師於下班後之行為仍已嚴重違反校方對於暴力零容忍之原則，顯然不適合擔任任何職務，已於第一時間依法通報教育局將該名員工予以停職，並將依照法令及契約規定，解除該員工的聘僱關係。「本校數十載以來一向堅守著培育學子的初心，感謝社會各界的理解，期待與大家攜手共創一個更加積極和諧的社會」。

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