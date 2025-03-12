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    高雄8旬退休船員遭假投資騙逾千萬 警抓6嫌今再逮1名女車手

    高雄退休老船員遭假投資狂詐上千萬，6嫌落網，今再逮1名女車手。（民眾提供）

    高雄退休老船員遭假投資狂詐上千萬，6嫌落網，今再逮1名女車手。（民眾提供）

    2025/03/12 11:37

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名82歲退休老船員誤信投資「穩賺高獲利」詐騙話術，慘被騙走1227萬血汗退休金，詐騙集團騙他匯出11筆款項，其中6筆都在前金區同一家企銀匯出，警方一口氣逮捕車手2男4女，今天持續追捕集團成員，北上苗栗拘捕羅姓女嫌（23歲），全案依洗錢防制法與詐欺罪移送偵辦。

    警方指出，吳姓退休船員（82歲）誤信投資股票穩賺高獲利，自去年底至今短短3個月內，竟面交車手11次，被狂詐1227萬多元，退休金及積蓄全被騙光，他向對方詢問獲利情形並欲提領時遭推託，才驚覺遇上詐騙報案。

    新興分局展開調查發現，多達6筆是向同一家銀行提領，行員疑未警覺其中有詐，可惜未及時阻詐，被害人損失慘重，高市警方獲報成立專案，陸續逮捕詐團車手及相關水房6人，並持續向上溯源，今再北苗栗縣拘提一名女車手。

    吳男曾於今年初前往前金所某銀行欲提領450萬元，經行員機警通報警方，成功攔阻、護送吳姓老翁回家，並通知其家人，警方查出吳男在詐團的引導之下，曾連續前往前金區另一家銀行提領6次現金，行員僅有簡單詢問並未通報警方，最後吳姓老翁將6筆現金總計216萬面交詐團車手。

    警方也提醒各銀行端對於異常提領現金或匯款民眾，能夠在第一時間通報警方，共同阻詐保護無辜民眾的財產。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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