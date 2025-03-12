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    診所醫師月薪25萬卻低報4萬5 老闆娘拉同業下水：大家都這樣做

    高市某診所醫師月薪25萬卻低報所得4萬5千元，老闆娘一肩扛下卻拉同業下水。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    高市某診所醫師月薪25萬卻低報所得4萬5千元，老闆娘一肩扛下卻拉同業下水。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2025/03/12 11:41

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕任職某復健診所的戴姓醫師月薪25萬元，卻以每月4萬5800元申報所得，被國稅局查出逃漏稅5年，漏報稅金達89萬餘元，高雄地檢署偵辦時，診所老闆娘幫忙開脫，辯稱戴姓醫師的薪資是由她申報，且她是參考同業做法，以勞保最高級距進行申報，法官綜合相關事證後認為，申報資料確實非戴姓醫師所為，因此判她無罪。

    判決指出，2016年10月，戴姓醫師到高雄某復健診所擔任主治醫師，雙方約定月薪25萬元，但國稅局卻發現，戴姓醫師只以4萬5800元進行所得申報，後來雖調高到4萬8200元，但也遠低於實際所得，經計算後，認定戴姓醫師逃漏稅5年，金額達89萬餘元，除了依法追繳外，並將她依違反稅捐稽徵法移送法辦。

    高雄地方法院審理時，戴姓醫師否認逃漏稅，辯稱自己的所得都是診所幫她申報，且每年5月報稅季，也是由分居的配偶代她處理稅務，她自己沒有經手過報稅的事，不知道自己所得被低報；法官傳喚診所老闆娘出庭，老闆娘一肩扛下，並聲稱她對稅務申報不是很專業，所以在聘僱載姓醫師時，有先詢問同業的薪資申報方法，所以才會以勞保最高級距4萬5800元進行申報，沒有刻意或幫她逃稅。

    法官發現，診所每月匯給戴姓醫師薪水時，一部分會匯到戴姓醫師父母的帳戶，替父母清償債務，加上戴姓醫師確實都由分居的配偶進行報稅，因此認定本案僅涉及診所發放薪資方式，與薪資所得申報無直接關聯性，因此判戴姓醫師無罪，可上訴。

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