詐領67萬租金補助 萬華前里長判7年半定讞

最高法院。（記者張文川攝）

2025/03/12 11:29

〔記者張文川／台北報導〕台北市萬華區無黨籍孝德里前里長游堯堂與其妻徐詠芬，任內浮報租用里民活動中心的租金，實際每月租金僅2萬2000元，卻虛增浮報至補助款的上限3萬元，3任里長12年任期共詐領補助款差額67萬5000多元；高等法院更一審依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，判游7年半徒刑、褫奪公權5年，游妻判2年、緩刑3年；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，游堯堂自2007年1月起至2018年12月止擔任孝德里里長，以每月2萬2000元租用里民活動中心，卻向北市府申請租金補助上限3萬元。北市府按月撥付到游帳戶內，游夫婦12年間共詐得67萬5000多元補助款差額。

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游姓夫婦否認犯行，游辯稱每年補助款與租金的差額6萬多元，都另以現金付給房東，並非只有支票的2萬2000元，游妻則稱未參與簽訂租賃契約過程，僅幫忙每個月拿支票給房東。房東證稱，除了每月1張2萬2000元支票，未再另外給錢補差額。

檢方依利用職務詐取財物罪起訴2人。台北地院一審判游7年6月、游妻3年8月徒刑，兩人不服上訴。

高院二審認為，游男包紅包補助低收入里民，以租金差額款回饋里民，無不法意圖，逆轉改判無罪。但最高法院撤銷發回更審。

高院更一審又認為，夫妻詐領的事證明確，判游7年6月、褫奪公權5年，犯罪所得67萬5000多元沒收，游妻判處2年、緩刑3年。

最高法院認同更一審判決，駁回夫妻上訴，全案定讞。

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