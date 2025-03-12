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    花店司機未保持安全車距追撞騎士致死 賠255萬換緩刑

    基隆地院近日審結，依觸犯過失致死罪判處楊姓司機有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，依觸犯過失致死罪判處楊姓司機有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    2025/03/12 11:20

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名楊姓司機去年10月5日傍晚，駕駛家中經營花店的車輛行經南榮路時，未與前車保持安全距離，追撞前方楊姓機車騎士，騎士倒地後還遭到輾壓，送醫搶救後不治身亡。肇事司機與家屬調解後，決定賠償255萬，獲取對方諒解。基隆地院近日審結，依觸犯過失致死罪判處楊姓司機有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

    檢警調查，楊男駕車沿著南榮路往南方向行駛時，沒注意到前方車況，追撞楊姓機車騎士騎乘的輕型機車，騎士倒地時還遭輾壓。送醫搶救一小時後，仍未恢復生命跡象，最終因頭部與全身多重鈍性創傷死亡。警詢後，則依過失致死罪將25歲的楊姓司機移送法辦。

    檢察官偵訊時，楊男坦承因為沒有注意到前方的機車，且未保持安全距離，追撞上去，造成楊姓騎士身亡。檢察官訊後，依過失致死罪將楊男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法院審理期間，楊姓司機與死者家屬進行調解，雙方協議由楊姓司機與花店共同賠償255萬元，獲得家屬原諒。

    法官審理後認為，楊男駕駛汽車本應謹慎注意遵守交通規則，卻疏於注意車前狀況，未與前車保持適當之安全距離，導致楊姓騎士身亡。考量他犯後坦承犯行，也與被害者家屬調解成立，且檢察官與家屬均同意予以緩刑，故判處楊男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並完成法治教育課程3場次。

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