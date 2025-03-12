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    首頁　>　社會

    鄰居餵狗被咬傷求償48萬 飼主傻眼：上嘴套怎麼吃飯？

    蘇姓婦人幫餵鄰居家黑狗「巧克力」被咬傷，怒怪飼主沒幫狗上嘴套，飼主傻眼稱，上嘴套怎麼吃飯？示意圖。（記者黃佳琳攝）

    蘇姓婦人幫餵鄰居家黑狗「巧克力」被咬傷，怒怪飼主沒幫狗上嘴套，飼主傻眼稱，上嘴套怎麼吃飯？示意圖。（記者黃佳琳攝）

    2025/03/12 10:44

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕71歲鄒姓婦人在自家經營的瓦斯行養了一隻黑狗「巧克力」，鄰居蘇婦端飯來給「巧克力 」吃時，不幸被狗咬傷手，蘇女怒怪鄒婦沒幫狗綁「嘴套」害她受傷，鄒婦則傻眼反駁狗上嘴套怎麼吃飯，雙方鬧上法院後，法官也認為蘇婦無理判她敗訴。

    判決指出，2023年2月17日傍晚6點，蘇姓婦人端了一鍋飯，走到隔壁的瓦斯行，準備餵鄒婦家的「巧克力」吃飯，「巧克力」看到鄒婦拿飯靠近，興奮的撲上她的身體，並失控咬住蘇婦的左手，造成她左手撕裂傷送醫。

    蘇婦不滿，認為她被「巧克力」咬傷後，鄒家沒人關心她，沒有給慰問金，怒向鄒婦和她女兒提告傷害罪，但檢方偵查後認為鄒婦有把狗上栓繩，認為狗失控咬傷人不是飼主之責，偵結處分不起訴，蘇婦提出再議，也被高雄高分檢駁回聲請。

    蘇婦刑事告訴失利，轉而提出民事告訴，並向鄒家母女提告求償48萬餘元；高雄地方法院簡易庭審理時，蘇婦認為鄒婦雖然有幫狗上栓繩，但嘴巴沒有上嘴套，才會害她被狗咬傷，蘇婦則傻眼辯稱，當時正在餵狗，狗的嘴巴上嘴套要怎麼吃飯？法官也認為蘇婦請求無理，判她敗訴。

    蘇婦不死心上訴二審，二審法官也認為，蘇婦過去餵養「巧克力」時曾有過被攻擊的經驗，當時雖然沒有受傷，但理應注意「巧克力」具攻擊性，但她「自願甘冒風險」餵狗被咬傷，不能把責任怪到餵主頭上，因此駁回蘇婦之訴，全案定讞。

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