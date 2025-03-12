涉在鍾小平服務處門口排便 田山盛國被依毀損罪嫌起訴

田山盛國前往鍾小平服務處外「就地解放」排泄物。（資料照，記者王冠仁翻攝）

2025/03/12 10:13

〔記者王定傳／台北報導〕男子田山盛國去年10月涉跑到國民黨台北市議員鍾小平的議員服務處門口地墊排便，另又涉嫌在鍾小平服務處看板塗寫：「奸督柯文哲，加油」等不雅文字，台北地檢署今依毀損罪嫌起訴田山盛國。

檢警調查，去年10月13日上午，田山盛國跑到鍾小平位於台北市南昌路的服務處，脫褲排放糞便於其服務處門口地墊上，並放置綠色棍棒在糞便旁，致地墊損壞不堪使用。

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不僅如此，同年月21日上午10時許，他又到鍾小平服務處門口，拿立可帶、立可白等物，在服務處看板上塗寫：「基隆鬧罷免欺伍謝市長王八」等，將「議員」改成「名嘴」，並寫下「奸督柯文哲，加油」等不雅文字。

田山盛國犯案後還在LINE群組「新聞討論區-記者爆料網」上傳其犯案現場照，並留言「剛剛去找鍾小平陳情」、「門沒開，怎麼門口有根屎棍」、「幫小平加點頭銜」等語。

鍾小平發現後提告；據了解，田山盛國警詢時聲稱前往該處是要找鍾小平討論基隆市長謝國樑罷免案，但到門口一時內急「忍不住」才在現場遺留排泄物；檢方調查後依毀損罪嫌起訴田山盛國；但他被控誹謗等罪嫌部分，檢方認為鍾小平是公眾人物，自須忍受較嚴苛的監督，即便田山盛國的言論使人感到不快，但其行為仍屬憲法保障的言論自由範圍。

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