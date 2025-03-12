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    試一次就暈船！男客糾糾纏「女神級」芳療師被羈押

    郭姓男子「暈船」女神級芳療師，追求不成反被羈押。（情境照）

    郭姓男子「暈船」女神級芳療師，追求不成反被羈押。（情境照）

    2025/03/12 10:20

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市某芳療會館芳療師外形姣好、服務超群，網路評論高達5顆星沒有負評，43歲郭姓男子上門消費一次就「暈船」店內某位女神級芳療師，郭男展開追求卻用錯方法，被芳療師提告跟騷法，郭男見收到警方告誡書後「見笑轉生氣」，不但持續騷擾芳療師，還出言恐嚇並企圖騎車衝撞女生，被檢方依有再犯之虞向法院聲押獲准。

    檢警指出，這間芳療會館是純按摩，不是做黑的，店家經營超過6年，在高雄頗負盛名，網路評論多達200多則，都是五星好評，店內的芳療師外形姣好，其中一位還被客人戲稱是「女神」，預約客不斷。

    今年2月，郭姓男子風聞前往消費，他被「女神」服務過一次就暈船，對女芳療師展開熱烈追求，但郭男用錯方法，竟然跟蹤女生上下班，芳療師感到困擾，多次勸阻無效，今年2月前往警局求助並報案，警方也傳喚郭男到案，並開出告誡書警告郭男不要再騷擾女生。

    郭男收到告誡書後「見笑轉生氣」，竟再度尾隨芳療師，8日晚間趁她下班時，騎車攔住去路，出言恐嚇她「好膽再報警試試」，並企圖騎車衝撞芳療師，芳療師趕緊報警求援，警方趕到場後，將郭男逮捕送辦；高雄地檢署偵查時，檢察官認為郭男涉犯跟騷法等罪，依有再犯之虞向法院聲押獲准。

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