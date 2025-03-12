最會「恐嚇」的分局長！攻佔金錢豹螢幕防詐 網笑翻：洗腦整晚酒興都沒了

台中市第六分局長周俊銘，近來攻陷知名酒店金錢豹、海派及KTV等場所螢幕防詐。（民眾提供）

2025/03/12 10:12

〔記者許國楨／台中報導〕「不會吧？我來酒店放鬆，結果一直被防詐騙？」最近在台中知名酒店金錢豹、海派及KTV等場所，客人發現一個有趣的現象，包廂螢幕不時會跳出一位分局長的臉，提醒大家小心詐騙，影片還不能快轉或關閉，不少酒客笑翻，「一整晚被他洗腦，喝酒的心情都沒了，連看坐檯妹的興致都降了三分。」

這名「強迫看片」的警官正是台中市第六分局長周俊銘，因常提醒同事，有新的法令要善盡宣導責任，讓民眾知道規定內容，也會主動告知當地民代和里長協助宣導，減少民眾違規觸法，再發布新聞告知民眾將執法，暖心舉動因此被封為最會「恐嚇」民眾的分局長。

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尤其詐騙猖獗，近期他也親自拍相當接地氣的反詐影片深入各階層，影片內容除了揭露近期熱門假投資等詐騙手法，還不忘強調「一聽二掛三查證」的防詐口訣，讓大家記得：接到可疑電話，先聽清楚、馬上掛斷、再查證來源，千萬別貿然相信轉帳或個資要求。

由於詐騙集團的手法層出不窮，尤其酒店、KTV的客群多為商務人士與年輕族群，也是詐騙受害的高風險族群，因此他決定將反詐影片送進這些場合，希望客人即使在喝酒聊天時，也能不自覺地提高防詐意識。

且不只娛樂營業場所，周俊銘還打算進一步將宣導短片推廣到商辦大樓、社群平台，甚至合作直播主，透過現今最流行的方式，讓更多民眾掌握最新防詐知識，他自嘲笑稱：「我長得不夠帥，只能用這種方式強迫大家記住防詐資訊！」

警方呼籲，防詐騙不只是警方的事，民眾也要多關注警政署165防詐網站，掌握最新詐騙手法，並將資訊分享給親友，才能有效阻止詐騙集團得逞，下一次在酒店、KTV看到這位分局長的臉，別急著嫌煩，他可是為了保住你的荷包才來的！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

周俊銘近期拍相當接地氣的反詐影片。（警方提供）

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