繼父性侵女兒致懷孕 判刑2年2月

繼父性侵女兒致懷孕，一審法官痛批他害女兒被緊急安置，依法對他判刑2年2月。（情境照）

2025/03/12 09:46

〔記者溫于德／台北報導〕一名繼父前年性侵女兒導致懷孕，一審士林地院審結批繼父所為害女兒被緊急安置、遠離原本熟悉的家庭，且他直到第2次準備程序庭才認罪，至今又未達成和解也沒取得諒解，決定依成年人故意對少年犯對受照護之人利用權勢性交罪判刑2年2月；可上訴。

這名繼父是在2020年與少女的母親結婚，此後一家三口同住一屋簷下，然2023年暑假他見女兒年幼可欺，性侵對方導致懷孕。

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士院指繼父與女兒同住，屬於關係親密的家人，代表他本應善盡保護、照顧、教養女兒的責任，卻為逞一己色慾，悖於倫常利用親屬、教養關係的權勢，對心智尚未成熟的女兒性侵，導致女兒懷孕並引產，女兒為此還被緊急安置，更要遠離原本熟悉的家庭、求學環境。

士院進一步指繼父犯後於警詢、檢方偵訊、法院首度行準備程序時，均矢口否認犯罪，直到第2次準備程序庭才認罪，且至今未與女兒達成和解或取得原諒，也沒有向女兒表示任何歉意，堪認犯後態度不佳，決定依成年人故意對少年犯對受照護之人利用權勢性交罪對他判刑2年2月。

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