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    國1桃園段清晨4車連環撞！國道、桃園市區周邊一度塞爆

    國道1號北向45.1公里12日一早發生3大1小交通事故，不只國道車流回堵嚴重，桃園市區路段也跟著「紫爆」。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號北向45.1公里12日一早發生3大1小交通事故，不只國道車流回堵嚴重，桃園市區路段也跟著「紫爆」。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/03/12 09:41

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道1號北上45.1公里處今（12）日上午6點09分發生4車連環撞事故，後方車流回堵9公里，連帶桃園市區周邊道路也塞爆，民眾紛紛透過臉書發文「不要再上來了！趕快改道！」國道一隊表示，事故於7點18分完全排除後車流逐漸消化。

    警方初步調查，徐姓男子當時駕駛資源回收車，行經事故地點不慎撞上張姓男子駕駛的營半聯車後車尾，資源回收車在事故後停放於車道，後方張姓男子所駕駛的全聯結車向右閃避時，左側車身不慎擦撞到資源回收車右後車尾，並與行駛在外側路肩駛范姓女子所駕駛的自小客車發生擦撞，3大1小事故占用輔助車道及外側路肩，4名駕駛酒測值均為0.00MG/L，事故現場無人傷亡，確切肇事原因仍待釐清。

    警方呼籲民眾應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

    國道1號北向45.1公里12日一早發生3大1小交通事故，後方車流回堵9公里。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號北向45.1公里12日一早發生3大1小交通事故，後方車流回堵9公里。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號北向45.1公里12日一早發生3大1小交通事故，不只國道車流回堵嚴重，桃園市區路段也跟著「紫爆」。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號北向45.1公里12日一早發生3大1小交通事故，不只國道車流回堵嚴重，桃園市區路段也跟著「紫爆」。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號北向45.1公里12日一早發生3大1小交通事故，不只國道車流回堵嚴重，桃園市區路段也跟著「紫爆」。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號北向45.1公里12日一早發生3大1小交通事故，不只國道車流回堵嚴重，桃園市區路段也跟著「紫爆」。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號北向45.1公里12日一早發生3大1小交通事故，不只國道車流回堵嚴重，桃園市區路段也跟著「紫爆」。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號北向45.1公里12日一早發生3大1小交通事故，不只國道車流回堵嚴重，桃園市區路段也跟著「紫爆」。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號北向45.1公里12日一早發生3大1小交通事故，不只國道車流回堵嚴重，桃園市區路段也跟著「紫爆」。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號北向45.1公里12日一早發生3大1小交通事故，不只國道車流回堵嚴重，桃園市區路段也跟著「紫爆」。（記者鄭淑婷翻攝）

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