美籍男子滯台流浪6天到大甲 警熱心協助

大甲派出所員警提供泡麵等熱食供滯台流浪的美籍男子食用。（民眾提供）

2025/03/12 09:35

〔記者歐素美／台中報導〕一名美籍亞裔男子因航班延誤無法改簽機票，無奈滯留台灣，竟獨自從桃園徒步6天流浪至台中市大甲區，最後體力不支向警方求助。大甲分局大甲派出所員警發揮愛心，不僅提供食物與水補充體力，更主動聯繫美國在台協會，協助他返北尋求進一步幫助。該男子感動不已，連聲稱讚「台灣最美的風景是人！」

該名男子於2月27日從香港探親返美，途中在桃園機場過境轉機時，因航班延誤而錯過登機時間。由於身上的錢幾乎已花用殆盡，因此無法支付變更航班所需費用，致無法順利搭機返美，求助無門的他原本打算前往相關協會尋求協助，卻因人生地不熟，加上語言不通，最終只能在街頭徘徊。

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在沒有交通工具與足夠金錢的情況下，他決定徒步北上前往台北，然而卻在過程中迷路，一路從桃園南下流浪至台中大甲。這6天來，他身無分文，食不裹腹，偶爾依靠善心人士或進香團免費提供的食物勉強裹腹，夜晚則露宿街頭，身心俱疲。直到抵達大甲時，身體纖弱、疲憊不堪，體力接近極限，迫不得已才鼓起勇氣向大甲派出所員警求助。

3月4日下午2時左右，大甲派出所所長顏宥騏及警員陳明鴻看到該男子形容枯槁、滿臉疲憊地走進派出所，便立刻給他準備瓶裝水、泡麵及小點心，讓他能夠稍微恢復體力，並耐心詢問其遭遇。

在得知男子的困境後，警方主動聯繫美國在台協會，協助他尋求正式的援助。美國在台協會確認其身份後，同意為其提供車票，幫助他返回台北進一步處理後續事宜。為了確保男子能順利上車，員警們甚至自掏腰包，提供部分旅費作為臨時援助金，讓他能夠安心搭車北上。

在警方協助下，男子順利踏上返回台北的旅程，並對台灣警方的熱心幫助表達由衷的感謝。感動地說「台灣最美的風景不是高樓大廈，也不是自然景觀，而是這裡的人！你們真的太溫暖了！」

大甲分局長謝建國表示，警察不僅負責維護治安，也肩負著為民服務的使命。這次協助外籍旅客，不僅讓一名困境中的旅客感受到台灣的人情味，更展現了警察的人道關懷與正面形象，進一步提升台灣警察在國際間的軟實力。

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