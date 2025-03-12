西螺福興宮13萬粉專被盜 簡介變西班牙文「這地方提供最好的浪漫劇情片」

西螺福興宮。（記者李文德攝）

2025/03/12 09:20

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣西螺福興宮經營多年臉書粉絲專頁，張貼各種廟宇大小事，迄今已有13萬人追蹤，深具規模。不過廟方人員發現，前（11日）晚間疑似遭駭客入侵，專頁簡介甚至被改為西班牙文「這地方提供最好的浪漫劇情片」。廟方表示除報警外，更呼籲各宮廟也注意資安。

「西螺福興宮太平媽」現有12萬按讚數、13萬位追蹤者，原本都會張貼宮廟活動大小事，但這兩天粉絲專頁卻莫名開始貼出短影音，貼文也開始「謎樣」起來，疑似以西班牙文開始發文，專頁簡介用Google翻譯下來為「提供最好的浪漫戲劇電影的地方」，甚至更有帳號也以西班牙文留言。

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因貼文太不尋常，資深追蹤網友們留言「福興宮的臉書是不是被盜用了？」「我以為我看錯了，是在亂標什麼東西」、「盜XX帳號垃圾」等，甚至有人發起檢舉行動，要大家集氣趕走盜用帳號的幕後黑手。

「疑似被駭客入侵！」廟方證實，前天晚上11點左右遭到駭客攻擊，昨天嘗試搜尋粉絲專頁名稱依舊能找到，但廟方帳號管理權都已被不明人士全面移除，簡介也遭擅自竄改。

廟方表示，現宮廟相關貼文請信眾們可先至「西螺福興宮太平媽祖」專頁查看訊息，並也呼籲各宮廟務必注意資安，此外現已請電腦工程師向臉書公司提出異議，盼順利取回帳號管理權。

「現已報警處理」，福興宮強調，臉書目前在全球有近30億名用戶，台灣也有許多宮廟都藉此社群平台用心經營帳號，作為主要社群宣傳管道，希望臉書公司能夠多重視資安問題，讓用戶們可以安心使用。

各宮廟及民眾紛紛發起檢舉行動。（翻攝雲林縣莿桐巷天上聖母會臉書）

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