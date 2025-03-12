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    首頁　>　社會

    回家倒車「倒頭栽」墜入田中 老翁嚇到送醫

    新北市三芝周翁駕車倒車不慎墜田，消防、警方出動救人，將受驚嚇老翁送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三芝周翁駕車倒車不慎墜田，消防、警方出動救人，將受驚嚇老翁送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/03/12 09:20

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三芝區一名近八旬老翁晚間返家，倒車時疑未注意車後狀況，導致後兩輪掉落一公尺深的菜園，整台車宛如倒頭栽，路過鄰居聽見呼救聲，衝上前查看，驚呼「吭跤翹」（台語音近孔咖翹，往後倒手腳朝天），連忙報案，救出受困受驚嚇的老翁，送往醫院救治，預計今天出院。

    新北市110於11日晚間9時許獲報，淡水區三芝區古庄市民活動中心旁，傳出車禍意外，一名駕駛倒車墜落後方一公尺深的菜園，老翁大叫求救，警方、消防到場，協助77歲周翁脫困，他沒有明顯外傷，但因倒車撞擊、驚嚇，胸口不適，送醫救治。

    鄰居說，當時周翁要回家，疑因天色昏暗，沒注意道路路緣，導致連人帶車後翻墜田，就像台語的「吭跤翹」（往後倒手腳朝天），所幸沒整車翻落，釀成嚴重意外。

    警方說，老翁持有駕照，疑因沒注意車後狀況，將會勘考慮繪製警示線，避免再釀意外。

    新北市三芝周翁駕車倒車不慎墜田，消防、警方出動救人，將受驚嚇老翁送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三芝周翁駕車倒車不慎墜田，消防、警方出動救人，將受驚嚇老翁送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三芝周翁駕車倒車不慎墜田，消防、警方出動救人，將受驚嚇老翁送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三芝周翁駕車倒車不慎墜田，消防、警方出動救人，將受驚嚇老翁送醫。（記者吳仁捷翻攝）

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