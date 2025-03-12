轟！國道砂石車追撞車頭撞爛砂石噴飛 全線封閉1小時

國3彰化路段今天清晨發生2輛砂石車追撞，其中1輛砂石車車頭幾乎撞爛。 （圖由消防局提供）

2025/03/12 09:08

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！國道3號彰化路段今天（12日）清晨發生2輛砂石車追撞事故，其中1輛砂石車車頭幾乎撞爛，砂石與零件噴飛國道上，現場一片狼藉，造成1名駕駛輕傷送醫，南下車道一度全線封閉1小時，事故發生原因與肇事責任由國道七隊釐清中。

國道七隊調查，這起事故發生在今天清晨3點多，2輛砂石車在國道3號南下196公里彰化系統交流道路段發生追撞，其中1輛車頭幾乎撞爛，零件噴飛滿地；另1輛砂石車則是滿載的砂石噴飛在國道上，國道3個車道滿是砂石與車體零件。

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國道七隊、彰化縣消防局與拖吊車業者據報都派員趕往現場，將南下車道全線封閉，其中1名砂石車司機頭、腳擦挫傷，包紮後送往彰化基督教醫院治療，所幸無生命危險；現場並展開清除作業，將滿地的零件與砂石進行清除，直到清晨4點多才全數清除完畢，重新開放通行，所幸清晨車輛數不多，並未造成後方大塞車。

國3彰化路段今天清晨發生2輛砂石車追撞，其中1輛砂石車上的砂石噴飛國道上，一度全線封閉。 （圖由消防局提供）

國3彰化路段今天清晨發生2輛砂石車追撞，其中1輛砂石車車頭幾乎撞爛。 （圖由消防局提供）

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