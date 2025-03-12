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    高中代課女師控男師襲胸強脫罩 求償被駁回原因曝

    女代課老師控男師性騷。（情境照）

    女代課老師控男師性騷。（情境照）

    2025/03/12 06:14

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市某公立高中代課女教師，指控該校某男師假借歡送她離職餐會後送她回校機會，在車上毛手毛腳，進而襲胸還企圖強脫胸罩，女師拍打車窗吸引路人注意才掙脫，憤而對男師求償10萬元，然而新竹地院發現全案發生在105年，女師直到去年才提告，已超過2年請求權時效，只能判決駁回女師之訴。

    這名代課女教師指控，105年6月男師假藉歡送她離職，邀約前往新竹縣竹北市某餐廳聚餐，竟利用餐後駕車載她回學校途中，將車輛停放於竹北市親子公園路邊，趁她坐在副駕駛座看手機照片時，藉機靠近，先觸碰她手部、頭髮並摟腰，進而觸摸胸部及試圖解開背部內衣扣子，經她拍打車窗，吸引路人注意，男師始停止，她憤而求償10萬元。

    男師聲稱並無強制猥褻、性騷擾行為，且女方主張侵權行為係於105年6月30日發生，卻直到去年11月才起訴，侵權行為請求權已過時效。

    法官指出，因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾10年者亦同。

    原告遲至去年11月才提起本件訴訟，對被告侵權行為損害賠償請求權顯已超過2年時效而消滅。因此男師提出時效抗辯並拒絕賠償，為有理由，判決駁回全案。

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