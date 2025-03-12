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    首頁　>　社會

    海巡署2偵查員涉私菸案洩密 分別羈押禁見和交保

    2025/03/12 00:57

    〔中央社〕2名海巡署偵防分署偵查員疑涉私菸案洩密，因犯嫌重大，昨天遭彰化地檢署聲押禁見，彰化地院漏夜開羈押庭，2人否認部分犯行，林員被裁定羈押禁見，劉員以10萬元具保並限制住居。

    台灣彰化地方檢察署偵辦私菸案，透過扣案手機查出另有海巡署偵防分署偵查員、警局員警疑將公務車輛行車軌跡等訊息洩密給私菸集團，藉以躲避查緝。

    檢方10日指揮法務部廉政署等單位，同步搜索海洋委員會海巡署偵防分署及台中市、彰化縣等刑事警察大隊與多個分局，約詢28人到案，其中20人列被告，包括有3名海巡署偵防分署偵查員、11名員警等14名公務員，以及6名私菸集團成員。

    檢察官複訊後，認為海巡署偵防分署林姓、劉姓偵查員分別因涉犯貪污治罪條例、財產來源不明、洩漏國防以外秘密及個人資料保護法等，犯嫌重大，昨天向彰化地方法院聲押禁見，地院晚間開羈押庭審理。

    地院表示，林員經訊問後坦承洩密、公務員假藉職務上機會違法利用個資罪等犯行，否認有違反貪污治罪條例罪嫌，但相關證據可認其罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，加上林員與其餘被告供述不一，且此案仍有關鍵共犯未到案或未經傳喚，裁定羈押禁見。

    地院指出，劉員坦承洩密及提供公務上查詢車籍資料犯行，否認有財產來源不明情形，法官認為依現有證據尚不足以認定其涉犯財產來源不明部分，無羈押必要，諭知以新台幣10萬元具保，並限制住居。

    此外，海巡署偵防分署王姓偵查員、黃姓員警及黃姓、唐姓私菸集團成員涉洩密等罪嫌，經檢方訊後已各諭知以新台幣3萬元至30萬元不等交保，其餘被告請回。（編輯：洪(啟)原）1140312

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