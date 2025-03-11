新北雙河口浮屍身分曝光 疑一週前碧潭落水婦人

新北大漢溪、新店溪匯流處今天發現的浮屍身分曝光，疑為上週在新店碧潭落水的七旬婦人，仍待採證、相驗釐清身分、死因；圖為消防員在河面搜救。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/11 23:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局搜救人員今天上午在板橋重翠橋與三重中興橋間河道，搜尋疑似落水周姓男子，期間獲報新北大橋下出現一具浮屍，消防員打撈上岸，赫見是名女性，初判疑為一週前於新店碧潭落水的七旬老婦人，一週來漂流約36公里，到新店溪、大漢溪匯流處才被發現，警方初步排除外力介入，與周男落水案沒有交集，將比對DNA、相驗釐清身分、死因。

新北警方、消防於8日晚間十時許獲報，重新堤外道11K處岸邊，發現一個隨身包、鞋子，從其中皮包發現周姓男子證件，聯繫家屬證實失聯，9日起至今日黃金72小時內於大漢溪上下游搜索。

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搜救人員搜救之際，獲報下游新北大橋一帶發現一具浮屍，搜救人員趕往現場打撈，將浮屍運至大漢橋下，警方到場勘勘驗，發現為穿咖啡色上衣、紅褲老婦人，嚴重浮腫，研判落水一週以上，經過濾鄰近落水協尋個案、失蹤人口，發現與4日通報在碧潭落水的七旬婦人接近。

經初步勘驗，老婦人身上沒有明顯外傷，而她的大體從碧潭落水後，受漲、退潮影響，沿著新店溪漂流到與大漢溪匯流處，目前通知家屬，將採集DNA比對釐清身分；據透露，因老婦人在4日晚間落水，時間與地域與8日落水的男子沒有交集，排除兩案關聯，將相驗釐清老婦人落水、死因，持續在大漢溪、新店溪匯流的三重、新莊及板橋三地交界處，搜尋疑似落水周男。

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