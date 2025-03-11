大鬧輕軌男開車迴轉險撞行人 竟破口大罵又尾隨嚇壞2女

崔男開車迴轉時險撞2名行人，卻反對著行人破口大罵，甚至一路按喇叭和尾隨。（民眾提供）

2025/03/11 23:11

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄一名女網友在網路社群發文，指昨（10）日與友人行走在鼓山區美術東二路欲過馬路時，險遭一輛迴轉的轎車撞上，對方不僅沒道歉，還對著她們瘋狂辱罵，女網友與友人不想理會欲離去，卻被對方一路狂按喇叭和尾隨，當場嚇壞並躲進附近社區大樓並報警，未料，該名男駕駛也跟著進去，甚至試圖搶她的手機。

鼓山分局龍華所指出，昨日下午2點多有接獲報案，經了解，黃女（31歲）稱步行於美術東二路時，遭崔男（53歲）駕駛轎車迴轉時險些撞上，所幸黃女即時閃避未釀意外，未料崔男隨後再度迴轉，並駕車尾隨黃女，讓她感到不安，遂報警請求協助，警方現場安撫黃女情緒，並對崔男行為進行告誡，避免事態擴大，現場雙方均未進一步爭執，黃女確認自身安全後表示不願追究後離去。

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據了解，該名崔男9日晚間也曾在輕軌上與保全發生衝突，當時崔男自C27鼎山站上車後，未依規定將隨身折疊式腳踏車收折，駐站保全發現後進入車廂內勸導，但崔男認為被刁難而大聲辱罵，雙方進而引發爭執並報警處理，後續保全控訴崔男一度持高爾夫球桿揮擊，而到警局對崔男提告恐嚇及傷害罪。

此外，針對崔男開車於迴轉時未禮讓行人，警方依違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第1款「行人穿越道臨時停車」，最高處600元罰鍰，及違反第45條第1項第6款「駕車行駛人行道」，最高可處1800元罰鍰，依規定舉發。

行人遭尾隨並報案後，警方到場處理。（民眾提供）

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