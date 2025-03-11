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    男子獨攀新北「劍龍稜」迷路 警消成功救援

    搜救人員在瀑布旁尋獲陳男。（記者吳昇儒翻攝）

    搜救人員在瀑布旁尋獲陳男。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/03/11 22:51

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市陳姓男子今日上午10時許，獨自前往瑞芳山區攀爬「劍龍稜」，卻在山中迷途，無法下山。下午3時許向119求援。消防局連繫當地警方，共組搜救小組前往搜救，所幸陳男手機有訊號，與救難人員約在瀑布附近見面。搜救人員下午5時許找到陳男，引導他下山。

    新北市消防局接獲53歲陳男報案指出，自己上午10時許，從南雅峰出發，走著走著跑到劍龍稜附近，手機收訊不佳迷了路，所幸水、食物及衣物都夠，將在附近的瀑布等候。

    消防局派遣九份、瑞芳分隊，共4車13人前往現場，並與瑞芳警分局共組搜救小隊前往救援；並依照陳男敘述地點，鎖定他應該在小鬼及老鬼瀑布附近。

    搜救人員於下午5時許尋獲陳男，引導他下山，約於1小時後，成功抵達山腳，經救護人員檢視後，確認無傷勢，無須就醫，隨後離去。

    新北市消防局第六大隊大隊長羅億田呼籲，登山活動之民眾，應先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線，避免單獨上山，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。

    另外，羅億田指出，如果在登山過程中迷路了，一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，立即用手機撥打119或112求救，並移至手機訊號收訊良好處所、按下新北119山難定位簡訊、最後要原地等待救援，以利搜救人員前往定位點搜救，切勿慌張亂闖，以減少體力消耗及意外發生。

    搜救人員引導陳男安全下山。（記者吳昇儒翻攝）

    搜救人員引導陳男安全下山。（記者吳昇儒翻攝）

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