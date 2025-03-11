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    花蓮建國路老鋸木廠大火 百坪檜木廠房付之一炬

    花蓮市建國路二段一間老木材廠今晚發生大火，現場檜木廠房付之一炬。（記者王錦義攝）

    花蓮市建國路二段一間老木材廠今晚發生大火，現場檜木廠房付之一炬。（記者王錦義攝）

    2025/03/11 21:19

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市建國路二段上一間擁有40多年鋸木廠今晚8點多傳出火警，由於現場堆放大量木材及兩部汽車，火勢相當猛烈，吳姓屋主說，早年是鋸台灣檜木的工廠，停業後出租給人做倉庫、木藝工作坊、麵包坊等等，接到通知後才趕到現場，已經是一片火海，廠房都是檜木製成的，相當可惜。

    縣消防局大隊長林武正說，今晚8點14分接到報案，據報是廢棄木工廠，有在部分使用，存放東西是聚寶盆等，由於現場有2部自小客車，火勢初期一發不可收拾全面燃燒，這次火警總計派遣各式消防車18部，警義消58名，約在9點許控制火勢且無延燒。

    火場面積約300坪，詳細起火原因由火調科調查，經過搜索現場無人員傷亡；現場民眾聽到有爆炸聲響 ，研判可能是電線當時處於通電狀況 可能是電線短路造成。

    里長俞慧君說，早期是一座鋸木廠，因為伐木業漸漸落寞，之後停業，大概停業近20年，裡頭放置的木材除漂流木，也有比較粗且值錢的檜木。

    花蓮市建國路二段一間老木材廠今晚發生大火，現場檜木廠房付之一炬。（記者王錦義攝）

    花蓮市建國路二段一間老木材廠今晚發生大火，現場檜木廠房付之一炬。（記者王錦義攝）

    花蓮市建國路二段一間老木材廠今晚發生大火，現場檜木廠房付之一炬。（記者王錦義攝）

    花蓮市建國路二段一間老木材廠今晚發生大火，現場檜木廠房付之一炬。（記者王錦義攝）

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