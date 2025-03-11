恐怖情人凌虐強迫全裸學狗爬 金門法院判罰百萬元繳公庫

金門一名男子懷疑同居女子感情出軌，竟施以凌虐剝奪行動自由，還要求女子全裸學狗爬，金門地方法院作出判決，將男子處有期徒刑一年，緩刑2年，繳公庫100萬元。（資料照）

2025/03/11 21:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門一名男子懷疑同居女子感情出軌，竟施以凌虐剝奪行動自由，以強暴脅迫拍下不雅照片，還要求女子全裸學狗爬，女子趁隙逃出報警；金門地方法院考量男子認罪、雙方和解、女子求情等因素，將男子依凌虐剝奪行動自由罪處有期徒刑1年，緩刑2年，繳公庫100萬元，全案可上訴。

這對情侶由台灣本島到金門工作，同居多年，男子懷疑女方出軌，去年12月某晚，在金門住處以檜木板、鋁製毛巾架毆打女方，出言恫嚇要用鋁棒戳女方下體等語，致使女子心生畏懼；男子又強行脫去女子衣物，命其學狗爬、踹女子屁股，要求全裸的女方躺在床上打開雙腿，供其以手機拍照女子全裸及私處。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，男子還用鋁棒壓住女子頸部，直到女子無法呼吸才鬆手；並向女子恫稱，要用馬桶刷其下體、以美工刀割臉等語，再用膠帶封住女子嘴巴，並以毛線泡水綑住女子雙腳，剝奪女子行動自由，導致女子右臉、下巴等多處受傷。

法院審理後，念及男子犯後坦承犯行，且與女子和解，女子並於審理時表示，與男子在一起這麼久，捨不得他被關，願意原諒他，請法官判緩刑等語。

法院3月初作出判決，將男子依凌虐剝奪行動自由罪處有期徒刑1年，緩刑2年，判決確定後1年內應向公庫支付100萬元，且緩刑期間付保護管束，禁止再對女子施暴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法