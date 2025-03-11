南榮科大前校長黃甫九天賣假學歷 更一審認定犯53罪分別判刑

鹽水南榮科大校長黃聰亮（已改名黃甫九天）（右），其牽手吳洛瑜（左）。（資料照，記者楊金城）

2025/03/11 19:42

〔記者王俊忠／台南報導〕私立南榮科技大學時任校長黃甫九天（原名黃聰亮、第1次更名黃天一）和妻子吳洛瑜等涉販售假學歷，獲利高達3500多萬元，台南地院合併判黃15年徒刑（其中2年得易科罰金）。11日高等法院台南分院更一審撤銷地院判決、認定黃犯5項貪污收賄罪與48項詐欺取財罪，分別判刑未定應執行刑，可上訴。

更一審合議庭對黃甫九天涉5項收賄罪，各判8年10月到9年2月徒刑，各褫奪公權7年，貪污所得從20萬元到50萬元不等；至於48項詐欺取財罪，也大多各判11月徒刑、少數判9月與10月刑，詐財所得從近7萬元到40多萬元不等，多數詐取金額是1、20萬元。法官並批判黃甫九天否認全部犯行、態度不佳。

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更一審並認定黃妻共犯44項詐欺取財罪，她在更一審時坦承全部犯行，合議庭每罪各判她6月徒刑。

此案是南檢接獲台南市調查處情資、發現黃甫九天涉「賣假學歷」，2016年5月11日，檢調人員到南榮科大等36處據點搜索、查扣相關證據，當天羈押黃甫九天夫妻。

檢調發現，2014年起，黃甫九天與妻子吳洛瑜利用南榮科大能自行聘任講師、升等，有審查權限及圈選外審委員名單權限，由校內將升等的5名講師，以20萬元至50萬元台幣不等價格，購買哥斯大黎加共和國「英培爾大學」的博士學位含學歷證書、學位論文。

假學歷不用上課、不用寫論文，就可取得學位，同時提供數篇假造的國外期刊論文作為「著作升等」審查，黃姓夫妻接著在校內、外送審時護航，使買假學位的5名講師順利升等為助理教授，取得不法獲利201萬元。

黃姓夫妻又以相同手法向數10位不知情民眾詐稱，「不用上課就可以取得英培爾大學學士、碩士或博士學位，其2年期間不法獲利達3500多萬元。案發後，檢方扣押黃甫九天位於台北市建物及土地，聲請宣告沒收犯罪所得，黃也辭去校長職務；南榮科大依法究責相關涉案行政主管、承辦人員，撤銷不法升等教師的資格。

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