莽男為了巴氏量表毆打飆罵三字經 醫師求償勝訴

張姓男子不滿醫師未替母親開立巴氏量表據以申請外籍看護，竟毆打醫師並辱罵三字經，醫師提告求償，高院判張男應賠償精神慰撫金、醫藥費共10萬多元確定。（記者楊國文攝）

2025/03/11 18:34

〔記者楊國文／台北報導〕張姓男子要求三軍總醫院顏姓神經內科醫師開立巴氏量表，方便替其母申請外籍看護，但醫師認為需觀察2、3個月，才能開立，竟遭張男毆打、並辱罵三字經，醫師不甘受辱，提告求償100萬元；高等法院維持一審判決，今判張男應賠償精神慰撫金10萬元、醫藥費210元，全案確定。

顏姓醫師提告指出，張姓男子的母親於前年5月7日到三軍總醫院就醫。隔天上午8時，他進行巡房時，張男要求開立巴氏量表，才能申請外籍看護，但他表示需觀察2、3個月，才能開立，2人為此起爭執，張男竟出手攻擊他，並以腳踹其腿部，造成他的頭部挫傷、臉部多處擦、挫傷。

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此外，張男還嗆聲稱「違反醫療法又怎樣啦，過來、過來，你在青三小啦（台語）」，並辱罵三字經侮辱他，對張男求償100萬元。

張男應訊坦承確實出手毆打顏姓醫師，也說了一些髒話，但無侵害其人格權之意。

士林地院判決張男應賠償顏姓醫師醫藥費210元、精神慰撫金10萬元。2人均不服判決，上訴高等法院。

高等法院審理認為一審判決並無不當，今判決駁回上訴，全案確定。

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