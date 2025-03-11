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    台中小貨車釀3車連撞 肇逃司機15hr被揪出曝落跑原因

    肇事的小貨車。（民眾提供）

    肇事的小貨車。（民眾提供）

    2025/03/11 18:23

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區10日晚間發生驚險車禍，一輛小貨車高速衝撞BMW轎車與多元計程車，導致3車毀損，竟趁機駛離現場並棄車逃逸，警方獲報積極追查，今天下午在清水區揪出肇逃的駕駛張男，他供稱因無照心虛才烙跑，警方依規開出肇逃等罰單。

    這起車禍發生在10日晚間10時14分，地點位於台灣大道與忠明南路口，當時，一輛藍色小貨車沿華美街行駛至台灣大道內側直行車道，準備往太原路方向前進，卻突然失控偏向，直接撞上對向停等紅燈待轉的BMW轎車，強大衝擊力讓BMW又往後推撞多元計程車，造成三車不同程度損壞。

    而小貨車則因衝力過大，騎上行人庇護島，警方獲報後趕到現場，對59歲BMW楊姓女駕駛，以及36歲黃姓計程車駕駛酒測，結果均為零，然就在消防隊協助移開小貨車時，司機竟趁亂直接駛離，讓在場人員錯愕不已，警方立即調閱監視器，發現該車最後棄置在忠明國小後門的博館路上，但司機早已不見蹤影。

    警方隨即根據車籍資料鎖定車主身份，今天下午在清水區找到肇事的48歲張姓司機，張男坦承因「沒有駕照，怕被抓」，才會心虛逃逸，試圖躲避追查，全案經詳細蒐證後，將交由鑑定單位或法院釐清肇事責任。

    警方表示，張男涉肇事逃逸部分，依《道路交通管理處罰條例》第62條第1項規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」另查張男為酒駕累犯已註銷駕照，依同條例第21條第2項規定：處2萬4000元以下罰鍰。」警方已依規定予以開罰。

    第一分局長尤啓南提醒，用路人行經路口時應減速慢行，轉彎車須禮讓直行車，並隨時注意車前狀況，確保行車安全，此外，無照駕駛不僅違法，亦易導致嚴重事故，警方將持續加強交通安全宣導與執法，維護道路安全。

    張姓司機棄車逃逸被揪出。（民眾提供）

    張姓司機棄車逃逸被揪出。（民眾提供）

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