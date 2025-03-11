駕駛衝台南牛肉湯違規被攔 警問不知今天休市查獲毒品

男子違規跨越雙黃線遭警方攔查，警方聞到K毒臭味，發現車內藏毒咖啡包。（民眾提供）

2025/03/11 18:07

〔記者王捷／台南報導〕今凌晨1時許，警方攔查違規跨越雙黃線的汽車駕駛，男駕駛辯稱要吃牛肉湯，要求快開單，但警方聞到K毒的臭味，反問知不知道牛肉湯店星期一休息，駕駛語塞時，警方發現車內有毒咖啡包，立即逮人。

男駕駛昨天行經台南市金華路時突然違規跨越雙黃線迴轉，當時警方正好在巡邏，因此將他攔下，男駕駛車窗一開，警員立刻聞到K毒的臭味，但男駕駛卻搔頭辯稱，自己是趕著要去吃牛肉湯，希望警察能趕快把紅單開給他。

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警方不動聲色，一位警員要他拿證件查看，另一位警員則反問男駕駛是不是觀光客？是要吃哪間牛肉湯？因為肉品市場星期天休市，大多店家拿不到溫體牛肉，乾脆在星期一店休，難道男駕駛不曉得嗎？

男駕駛一下子語塞，只是不斷說前面某一間店，自己也不知道店家哪天休息，但警員看到他在中央扶手翻找證件時，發現有許多包毒咖啡，立刻喊線上警網支援，不久三輛警車聚集，引起路過民眾圍觀，男駕駛也傻眼，最後交出毒品。

訊後警方將男駕駛依毒品罪移送，由於他可能吸毒後開車，涉及公共危險罪，同時還多開一張違規跨越雙黃線的罰單。

台南牛肉湯起源不明，但常會聽到肉品來自「善化牛墟」，雖然許多人因信仰不吃牛，但牛隻交易很早就存在，交易處稱為「牛墟」，台灣較具規模的「善化牛墟」，台南市府觀旅局聲稱可追溯到1870年代。而善化的南市肉品市場，在2021年更新設備，新牛隻屠宰線，每小時6頭，最大屠宰量能可達每日60頭，穩定提供南市業者最優質牛肉。

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