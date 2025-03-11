京華城案首度提訊 沈慶京：檢察官強姦我的肉體和靈魂

沈慶京還押台北看守所。（記者陳逸寬攝）

2025/03/11 17:45

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今首度提訊威京集團主席沈慶京，沈慶京自認「完全無罪」，稱偵查時檢察官「心態不正常，非要我搞柯文哲，否則就把我搞死」，「檢察官一再強姦我的肉體、我的靈魂」，希望法院公平審理。

沈慶京表示，2024年4月間公司同仁就感受到京華城案相當大的壓力，他當時即有登報說明，是林欽榮不應該違法將樓地板面積拿掉，如果市府沒有做這種事，大家現在就不用在這裡爭辯，整件案子他感到遺憾，為何檢察官不像調查柯文哲一樣調查林欽榮，「否則我就不會導致被羈押7個月」。

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沈慶京語帶哽咽地說，他和母親和越南有感情，他投資、往返越南，這很正常，卻被檢察官解讀成他要逃跑。

沈慶京說，他和柯文哲沒講過任何對價，基金會有活動，柯文哲很高興的來參加，檢察官的心態不正常，「非要我搞柯文哲，否則就把我搞死」。

沈慶京又說，「檢察官明知我身體狀況這樣子，還恐嚇我說，公司要被銀行抽銀根，你身體若不合作，就無法交保，我被檢察官虐待、恐嚇」。

沈慶京認為，證人的前後供述也是被逼出來的，希望能調取證人的偵訊錄音，一聽就可聽出來，目前他的肉體和心靈都很痛苦，「檢察官一再強姦我的肉體、我的靈魂」，希望法院公平審理。

由於沈慶京是在庭訊的最後陳述時，發表上述意見，法官未再反過來詢問檢方意見，隨即宣布退庭，沈慶京還押台北看守所。

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