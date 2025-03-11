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    醫大生命喪酒駕輪下！台中連3天大執法 首日抓29人醉上路

    市警局10日起連3天「全市酒駕大執法」。（警方提供）

    市警局10日起連3天「全市酒駕大執法」。（警方提供）

    2025/03/11 17:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市8日凌晨發生令人痛心的酒駕事故，高醫大陳姓男大生騎機車跑外送，遭無照酒駕闖紅燈的吳姓男子撞死，震驚社會，面對酒駕問題屢禁不止，市警局宣布10日起連3天「全市酒駕大執法」，首日動員537名警力查獲29件酒駕違規，其中17人因酒測值超標，依公共危險罪送辦。

    警局表示，這次的執法行動只是開始，未來將採取「不定時、不定點」方式，加強取締酒後駕車行為，除針對深夜及酒駕高風險路段，另外也會針對易發生酒駕肇事或違規之時段、路段精準執法，24小時全天候機動全面巡守，藉由多攔多檢多查方式，以高強度執法頻次，防制酒駕事故，確保交通安全。

    根據交通部統計數據，2024年台中市因酒駕造成的交通事故相比2023年，死亡人數減少15人（下降44.1%），受傷人數減少196人（下降13.8%），顯示執法措施已有所成效，然而，每一起酒駕事故都可能奪走無辜生命，因此警方強調，執法強度只會提升，不會鬆懈。

    市長盧秀燕為此也在市政會議中疾呼三次：「請市民不要酒駕！」並要求市府各單位全力配合宣導，讓「酒駕零容忍」成為全民共識；警方也表示，未來將持續推動「酒駕溯源專案」，追查酒駕者的飲酒來源，並加強宣導「代駕服務」與「指定駕駛」觀念，希望透過多管齊下的方式，杜絕酒駕悲劇再度發生。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    首日動員537名警力查獲29件酒駕違規。（警方提供）

    首日動員537名警力查獲29件酒駕違規。（警方提供）

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