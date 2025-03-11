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    竹市晴空匯火警受災戶控重建跳票 豐邑建設：與住戶並肩前行

    新竹市晴空匯去年火警發生後至今修復工程還未完成，住戶向媒體投訴建商允重建承諾跳票，豐邑建設今發聲明說明。（資料照）

    新竹市晴空匯去年火警發生後至今修復工程還未完成，住戶向媒體投訴建商允重建承諾跳票，豐邑建設今發聲明說明。（資料照）

    2025/03/11 17:19

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路晴空匯社區去年5月26日發生火警釀2勇消殉職，當時受災的D棟104戶昨天向媒體投訴指稱豐邑建設原承諾代墊修復工程，並讓住戶在今年3月搬回住處，但此承諾已跳票，讓住戶有家歸不得。對此，豐邑建設今天也發佈聲明提到，豐邑建設與住戶並肩前行，除火警發生時第一時間派員到現場，協助處理火場調查及後續住戶安置事宜。

    該社區自104年興建完成後，已由社區管委會主導社區各項事物，去年社區發生火災事故，豐邑建設秉持服務客戶精神，也協助社區公設重建，提供住戶後盾。

    豐邑建設稱，災後重建過程中，也參與多次社區管委會召開的會議，討論後續重建工程。而依管委會要求，重建工程進行之前，需先進行結構鑑定，今年2月收到社區所提供的鑑定報告後，就協助找尋廠商會勘報價，並在今年3月7日進行補強工程。同時，也提撥1億的金額作為重建代墊款，目前尚待社區簽署協議書，以利後續進行撥款重建。

    由於重建修復涉及公共領域、住戶私有空間、水電消防與弱電等多方面事宜，這些均須由社區管委會依相關程序主導決策後執行。在此過程，豐邑建設秉持服務客戶精神，有協助社區資訊整合、資源協調及行政溝通等方面提供協助，確保後續工程順利推動並完成。對住戶在資訊傳遞過程中可能產生的誤解，將持續溝通與合作，讓重建工程順利推進，並讓住戶安心回家。

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