失聯女移工男嬰出生6小時猝死卻變「死產」 桃市衛生局約談醫師

男嬰不明原因猝死卻變「死產」，衛生局除了前往診所稽查，也約談負責醫師。（衛生局提供）

2025/03/11 17:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市30歲越南籍失聯黃姓女移工，本月4日在桃園火車站前某婦產科診所剖腹產下1子，男嬰卻在6小時後猝死，診所匆匆開立死產證明，家屬報案希望釐清真相，桃市府衛生局10日前往稽查，並對負責醫師進行約談，釐清醫療過程是否符合法規，而男嬰解剖後於今日火化，家屬不捨哭斷腸，難以接受與孩子只有短短幾小時的緣分。

該診所位於桃園火車站前，隱身在2樓、規模不大，診所內設施簡單，還被爆料護理人員都沒戴手套，衛生局表示，10日獲報後於當天上午前往診所稽查，該診所為合法設立的婦產科診所，醫師跟護理師各1名皆持有合格證書，另有工作人員1到2位為外籍，稽核當天未見接生行為。

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另詢問負責醫師表示，現在基本上不執行接生業務，只有一些緊急狀況才為之，經查閱相關接生紀錄，隨機調閱其中3案，1案為生產後死亡，就是此案男嬰，目前已由檢方介入調查，剩餘2案為活產，先前未接獲任何針對該診所的陳情，男嬰死亡案曝光後，立即針對負責醫師進行約談，釐清醫療過程是否符合相關法規。

檢方已會同法醫完成男嬰遺體相驗、解剖，男嬰確切死因有待化驗結果出爐，遺體發還家屬並於今日進行火化。

男嬰11日火化，家屬不捨哭斷腸。（記者鄭淑婷翻攝）

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