京華城弊案》沈慶京辯稱「完全無罪」 律師：他抖不停有生命危險

台北地院審理京華城弊案，提訊威京集團主席沈慶京。（記者陳逸寬攝）

2025/03/11 17:00

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今首度提訊威京集團主席沈慶京，並傳喚京華城公司監察人張志澄到庭，進行準備程序，沈慶京坐著輪椅開庭，庭訊時答辯稱「我完全無罪」，說他身體狀況不好，從上週五在看守所全身發抖，直到昨天才停止發抖，昨天睡不好，精神狀況不佳。

沈慶京委由律師代為答辯，辯護律師徐履冰表示需要40分鐘，「檢察官講了25分鐘，沈慶京被收押了半年，起訴也2個月了，檢方也對外放話半年了，沈慶京一直沒有機會對外說明原委，我至少要講40分鐘」，「法官你就聽聽看嘛！故事不能只聽一邊」。

請繼續往下閱讀...

法官說為免延誤其他律師發言、以及表定下一庭的時間，問徐能否再精簡，徐仍堅持要講至少40分鐘，律師團成員廖威智表示自己只須講12分鐘，蘇振文說只要講1分鐘，同意徐履冰要求的發言時間；法官請徐盡量說與本案有關的事，不要講太久遠的事，徐回稱「我說的每件事都和本案有關，檢察官不也是從民國80年盤古開天開始講嗎？」法官遂讓徐開講。

沈慶京1月20日以身罹重病為由聲請具保停押，法院函詢台大醫院與台北看守所，台大回函表示沈慶京患無法痊癒的慢性疾病，建議在無菌環境接受高階的醫療措施，北所回函表示週一到週五由所內診所乾淨的環境為沈換藥與設備。

律師徐履冰表示，沈慶京在看守所吃東西會噎、喘、咳，連喝水都會嗆到，律見時他親眼看過沈慶京全身不由自主發抖，而在看守所內是由未接受專業訓練的獄友為沈慶京換尿袋、換藥，環境也不佳，導致重複感染發炎，隨時有生命危險，到時候再送急診恐怕也來不及，符合因病停押、保外就醫的事由。

沈慶京說看守所最近有調整做法，平日在所內診所換藥，假日才由獄友代勞，但要求沈簽同意書，所方不願意負責。

法官表示，仍須仰賴醫學專業判斷是否有具保停押就醫的必要性，將再函詢醫院與北所關於換藥人員的專業性、能否做到無菌的診療空間、有無危及生命的立即風險等，再由合議庭決定准駁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法