援交夢碎！純情男超商買點數 警方急攔阻：這是詐騙

鄭姓男子超商購買遊戲點數，警方默默站身後觀察，鄭男自招未付款求放過，警方則告訴鄭男這是援交詐騙攔阻。（民眾提供）

2025/03/11 16:59

〔記者王捷／台南報導〕鄭姓男子昨晚10時許在台南市康樂街一間超商準備買3萬遊戲點數，因行跡可疑引起店員懷疑並報警。警方到場後發現，鄭男因欲與網路認識的女子見面援交遭遇「保證金詐騙」，所幸經員警勸阻，成功保住辛苦積攢的金錢。

南警二分局海安派出所所長顏呈叡、警員林煒峻接獲超商通報，指稱有一名28歲男子試圖購買新台幣3萬元的點數卡，疑似遭遇詐騙。警方趕赴現場了解，鄭男表示，他數日前在網路上看到一則按摩舒壓的廣告，透過Line聯繫到一名叫作「彤彤」的女子，該女子自稱年輕貌美，並提供多種按摩與特別服務。雙方約定在康樂街超商見面進行交易，但鄭男到場後卻遲遲未見對方現身。

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「彤彤」透過訊息告知鄭男，因擔心警方查緝，必須先支付3萬元遊戲點數作為保證金，方能進一步提供服務。員警在查看鄭男的Line對話紀錄後，發現對方以親暱語氣與鄭男互動，並宣稱提供100分鐘3000元的服務，內容包括按摩、推油、指壓等，甚至允諾可挑選性感服裝，員警立即提醒鄭男，這是典型的「色情援交詐騙」手法，該女子從頭到尾根本不會出現，這類案件近期頻傳。

經過員警勸說，鄭男恍然大悟，最終放棄購買遊戲點數，並感謝警方及時制止，避免遭詐。

南警二分局長劉怡宗提醒，假援交詐騙通常利用網路的匿名性，透過帥哥美女的大頭貼吸引受害者，並以「購買遊戲點數、繳交保證金、防警察釣魚」等理由要求付款。民眾若遇到類似情況，應保持警覺，並可撥打165反詐騙專線或110報案，以避免財務損失。

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