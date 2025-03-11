沈慶京新任律師廖威智有來頭 為合庫前董座廖燦昌之子

沈慶京的第3位委任律師廖威智。（取自威法國際法律事務所官網）

2025/03/11 16:24

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今首度提訊威京集團主席沈慶京，並傳喚京華城公司監察人張志澄到庭，進行準備程序。沈慶京的第3位委任律師廖威智今也正式露面，廖威智是前合作金庫董事長廖燦昌的兒子。

沈慶京偵查、移審時的律師越方如、胡原龍，已於農曆年前主動解除委任，僅徐履冰留任續戰，沈慶京日前找到新律師，除了委請曾當選十大傑出青年的前台北地檢署主任察官蘇振文出馬，第3位律師則是廖威智。

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廖威智的父親廖燦昌近年接連捲入遠東航空掏空案、潤寅詐貸案，被列為被告起訴，廖威智於遠航案擔任廖燦昌的辯護律師，為父親爭得一審獲判無罪，二審審理中；廖燦昌所涉的潤寅詐貸案，尚於北院一審審理中。

沈慶京偵查、移審時的律師越方如、胡原龍，已於農曆年前主動解除委任，沈慶京近日已找到新律師，委請曾當選十大傑出青年的前檢察官蘇振文出馬為其辯護。

司法官45期結業的蘇振文，檢察官任內曾獲選2013年度十大傑出青年，以辦 理違法砂石場等砂石場案件著稱，他請辭檢察官時，向時任法務部長邱太三建言檢察官案件量太多，影響辦案精緻度。

蘇振文去年11月剛接手新竹市長（已停職）高虹安涉詐領助理費案的二審辯護律師，現又投入京華城案行賄主嫌沈慶京的辯護行列，備受矚目。

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