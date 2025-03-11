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    7天1950人申辦 彰化交通違規即時簡訊已發14則

    彰化縣警察局推出交通違規簡訊通知服務，只要遭到科技執法拍攝或民眾檢舉，車主很快就能收到即時提醒，不必等收到罰單才知道違規了。（記者張聰秋攝）

    彰化縣警察局推出交通違規簡訊通知服務，只要遭到科技執法拍攝或民眾檢舉，車主很快就能收到即時提醒，不必等收到罰單才知道違規了。（記者張聰秋攝）

    2025/03/11 16:31

    〔記者張聰秋／彰化報導〕全台交通違規罰單滿天飛，駕駛人往往收到罰單才知道自己又違規了，為避免民眾持續踩雷，彰化縣警察局自今年3月5日起推出「交通違規簡訊通知服務」，只要遭到科技執法拍攝或民眾檢舉，車主很快就能收到即時提醒。新制實施短短7天，已吸引1950人申辦，並成功發出14則簡訊，讓當事人立即掌握違規情況，避免重複受罰。

    彰化縣警察局表示，許多重大車禍往往肇因於小疏忽，例如闖紅燈或超速等違規行為，透過即時簡訊提醒，民眾得以快速了解自己的違規情況，即時修正駕駛習慣，有效降低潛在的交通事故風險。

    新制上路後，已有車主收到簡訊提醒，當中有新制上路前就涉及違規被開罰，罰單尚未寄送到戶籍地，警方從電腦系統發出簡訊提醒，也有申請後就踩雷被科技執法拍到。警方指出，透過簡訊通知，不僅能及早修正行為，更能大幅提升道路安全，讓交通更為順暢。

    彰化縣警察局進一步提醒，交通違規簡訊服務不限彰化縣民，全台車主均可免費申請。有意願的民眾可至彰化縣警察局官網主題宣導專區進行線上申辦（交通違規簡訊通報申請），儘早完成設定，以掌握第一手交通違規資訊，避免不必要的開銷與事故風險。

    彰化縣警察局推出「交通違規簡訊通知服務」，只要遭到科技執法拍攝或民眾檢舉，車主很快就能收到即時提醒。警方提醒民眾尚未申請的儘速上網申請。（圖警方提供）

    彰化縣警察局推出「交通違規簡訊通知服務」，只要遭到科技執法拍攝或民眾檢舉，車主很快就能收到即時提醒。警方提醒民眾尚未申請的儘速上網申請。（圖警方提供）

    彰化縣科技執法點日益增加，超速及闖紅燈為重點項目。（記者張聰秋攝）

    彰化縣科技執法點日益增加，超速及闖紅燈為重點項目。（記者張聰秋攝）

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