7旬婦耗光養老金仍不信遭詐騙 警假扮情侶守株待兔逮車手

車手與婦人相約公園見面，警方一路尾隨跟監。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/03/11 16:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市1名7旬婦人誤信網路詐騙投資廣告，養老金幾乎被騙光，仍對詐團車手堅信不移，打算繼續加碼百萬元，家人焦急向警方報案，桃園警分局中路派出所員警偽裝成情侶，一路從公園尾隨婦人與車手到家中，在房門守株待兔等車手出來一舉成擒，豈料，婦人此時還不願相信，繼續為車手辯護，警方訊後將這名23歲王姓車手依詐欺罪嫌送辦。

中路所於10日下午5點多接獲報案，指稱婦人誤信網路詐騙投資廣告，養老金幾乎投入一空，但不管家人如何規勸，仍堅信自己沒有被騙，且藉由投資已獲得豐厚利潤，還打算繼續加碼百萬元。

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為避免婦人過度反應，中路所員警以便衣並偽裝成情侶尾隨跟監，發現23王姓車手出面與婦人接洽，2人從公園要返回婦人家中交款、簽約，一路上車手與婦人還開心聊天，絲毫看不出是詐騙集團與被害人。

員警與家屬進入屋內等候，待王男踏出房門、毫無戒心之際，立即將他壓制在地，王男拼命掙扎反抗，婦人還高喊「這不是詐騙」，甚至想上前幫忙王男脫困，女警馬上將她隔開，說明這是警察依法逮捕詐騙嫌犯，勸導婦人勿相信詐騙集團謊言，員警也在王男身上搜出贓款、偽造證件等證物。

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車手與婦人相約公園見面，隨後回到婦人家中交款簽約，警方在房門外守株待兔，待車手出來時逮人。（記者鄭淑婷翻攝）

警方在23歲王姓車手身上搜出贓款及偽造證件等證物。（記者鄭淑婷翻攝）

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