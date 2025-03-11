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    台中公車撞路桿 驚險畫面曝！「45度歪腰」騎士閃避摔車

    台中市一輛公車今中午行經北屯區，不慎撞斷路桿。（民眾提供）

    台中市一輛公車今中午行經北屯區，不慎撞斷路桿。（民眾提供）

    2025/03/11 15:44

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今（11）日發生一起驚險車禍，一輛公車準備靠站時不慎擦撞路邊告示牌，導致整根路桿應聲倒塌砸中公車，此時剛好一輛機車經過，眼看鋼製路桿傾斜倒向自己，驚慌之下急忙閃避，不慎失控摔車，所幸警消到場確認騎士僅手部擦挫傷，公車駕駛與車上乘客則未受傷。

    這起車禍發生在今日中午12時10分，地點位於北屯區廍子路與祥順一街交叉口，根據相關監視器畫面顯示，當時這輛公車正沿著廍子路南往北方向行駛，準備向右靠站時疑似未注意車身位置，不慎擦撞路邊的告示牌桿，遭撞後的路桿頓時向外傾倒，後方一名39歲機車王姓騎士眼見情況不對，趕緊閃避，卻因重心不穩當場摔倒。

    警方獲報趕往處理，現場只見整根路桿呈「45度傾倒」砸在公車上，車頭有受損情況，55歲陳姓公車駕駛稱，準備靠站時不慎擦撞路牌桿，而這起事故造成騎士手部擦挫傷，公車上一名乘客並未受傷，初判可能與公車駕駛靠站時判斷不慎有關，詳細肇因仍待進一步調查釐清。

    警方呼籲，駕駛人應時刻保持注意力集中，隨時注意週遭及車前路況，謹慎操作車輛，行經路口應減速慢行，以免發生意外。

    公車車頭、擋風玻璃也因重砸損毀。（民眾提供）

    公車車頭、擋風玻璃也因重砸損毀。（民眾提供）

    事故現場。（民眾提供）

    事故現場。（民眾提供）

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