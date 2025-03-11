求真相！失聯移工婦產科診所產子 男嬰出生6小時後猝死卻變「死產」

家屬質疑，男嬰是本月4日上午10點30分出生，還曾拍下他的樣子。（當事人提供）

2025/03/11 15:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市30歲越南籍失聯黃姓女移工，因懷孕準備待產而向移民署自首，豈料，本月4日於桃園火車站前某婦產科診所產下男嬰，男嬰卻在6小時後死亡，醫院匆匆開立「死產證明」後委託葬儀社火化，親友質疑死因不單純向桃園警分局武陵派出所報案，警方火速攔阻火化並報請桃園地檢署檢察官指揮，檢方已會同法醫解剖男嬰遺體，初步未發現外傷及疑點，需等待化驗結果出爐，才能釐清男嬰確切死因；診所則不回應。

黃姓女移工因懷孕待產而向專勤隊自首，男友也是失聯身分，因此選在桃園站前某婦產科診所生產，本月4日上午經剖腹產下1子，醫療費用共7萬元，男嬰出生時重達3500公克，看起來很健康，下午5點診所卻告知「孩子死了」，黃女與男友不知所措，求助桃園新住民關懷協會。

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協會指出，當時找了3家禮儀公司，都說要有死亡證明才能進殯儀館，但診所醫師說開不出來，還恐嚇移工如鬧事會報警，到了半夜診所說有認識的殯葬業者會來將孩子帶走，6日就要火化，「產婦也不懂怎麼那麼快」，且火化許可證上寫著孩子的死亡時間是「3月4日上午10點30分」、死因是「胎死腹中」，明明有看到孩子出生、哭哭啼啼的樣子，也有拍下來，怎麼死亡時間會是出生時間，死因還是胎死腹中。

家屬質疑孩子死因不單純，想釐清為何診所醫生不開死亡診斷書，沒說孩子死因、為何診所找的殯葬業者又可以辦裡火化、為何火化許可寫孩子出生時間又是死亡時間、為何寫死因是死產？

家屬於6日前往武陵所報案，警方火速聯繫殯葬業者攔阻男嬰火化並報請桃檢指揮，檢方已會同法醫相驗、解剖男嬰遺體，初步未發現疑點及外傷，確切死因有待採樣化驗釐清，將朝是否涉醫療疏失或過失致死罪偵辦。

據悉，該診所位於桃園站前商圈，隱身在2樓、規模不大，在移工圈頗為知名，婦產、內科、外科都可以看診，桃市府衛生局10日獲報前往診所稽查；診所僅表示，此案已進入司法程序，應該沒有什麼問題、也不用澄清。

另根據家屬提供的診所影片，醫師面對警方詢問曾說「男嬰體重3500公克，出生時哭得也很好、都沒事，大概6小時後突然發生呼吸困難，就在媽媽的旁邊，發現後叫他，他馬上去查看，急救了40分鐘還是沒救回來，他判斷可能是男嬰內臟問題」。

此外，家屬質疑男嬰死亡後，男嬰父親在診所內爭吵，想知道確切死因，卻被診所報警抓走，警方回應，男嬰父親是在路上被保大員警攔查，發現逃逸身分被送收容。

家屬質疑，男嬰是本月4日上午10點30分出生、下午5點死亡，最後死亡時間卻寫出生時間、死因變成死產。（當事人提供）

桃市府衛生局獲報後前往該診所稽查。（衛生局提供）

桃市府衛生局獲報到該診所稽查。（衛生局提供）

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