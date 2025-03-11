為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「安排妳跟梁朝偉見面」退休婦遭詐68萬全是一場夢

    專案小組警方雙方面交時，隨即上前逮捕涂姓女車手。（記者陸運鋒翻攝）

    專案小組警方雙方面交時，隨即上前逮捕涂姓女車手。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/03/11 15:39

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市阮姓婦人在網路看到假香港影帝梁朝偉帳號後主動攀談，殊不知這一切全是詐騙集團陰謀，對方以「可安排見面但需支付手續費」等話術，讓粉絲阮婦心動不以，2個多月陸續交付68萬元，直到被要求再付大筆保證金才發現被騙，警方昨天配合阮婦來場假面交，順利將涂姓女車手逮捕送辦。

    據了解，退休的69歲阮婦是梁朝偉忠實粉絲，她去年底在臉書瀏覽時，看到一則「梁朝偉」的貼文並主動私訊打招呼，對方稱自己是梁的經紀人，且可以安排2人見面，不過需要支付手續費等話術，令阮婦勃然心動，以為真的可以跟梁朝偉見面。

    林口警分局調查，阮婦在1、2月時與對方面交3次共68萬元，但還是沒見到偶像，詐團則仍以需再支付57萬元保證金才能見面為由持續話術，這才讓阮婦恍然大悟，趕緊向警方求助。

    據指出，警方成立專案小組指導阮婦配合詐騙集團要求，於昨天下午2時許，相約在林口文化二路某超商進行面交，趁65歲涂姓女車手取款時，立即上前表明身分將其逮捕，查扣手機及現金22000元。

    警詢時，涂女瞎掰是受習近平合夥石油天然氣公司日本經理指示，前來收取現金並轉入指定的虛擬貨幣錢包，完成任務後，習近平將來台與她見面，警詢後，依詐欺及洗錢防制法罪嫌將其移送新北地檢署偵辦，並擴大追查其他共犯。

    警方提醒，詐騙集團利用名人假帳號博取信任，話術離譜荒唐、令人咋舌，卻仍不斷有人受騙上當，進而誘導民眾轉帳或投資，若遇類似要求，務必提高警覺。

    阮婦去年底在臉書瀏覽時，看到一則「梁朝偉」的貼文並主動私訊打招呼，對方稱自己是梁的經紀人，且可以安排2人見面，不過需要支付手續費等話術 。（記者陸運鋒翻攝）

    阮婦去年底在臉書瀏覽時，看到一則「梁朝偉」的貼文並主動私訊打招呼，對方稱自己是梁的經紀人，且可以安排2人見面，不過需要支付手續費等話術 。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播