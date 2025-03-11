「安排妳跟梁朝偉見面」退休婦遭詐68萬全是一場夢

專案小組警方雙方面交時，隨即上前逮捕涂姓女車手。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/11 15:39

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市阮姓婦人在網路看到假香港影帝梁朝偉帳號後主動攀談，殊不知這一切全是詐騙集團陰謀，對方以「可安排見面但需支付手續費」等話術，讓粉絲阮婦心動不以，2個多月陸續交付68萬元，直到被要求再付大筆保證金才發現被騙，警方昨天配合阮婦來場假面交，順利將涂姓女車手逮捕送辦。

據了解，退休的69歲阮婦是梁朝偉忠實粉絲，她去年底在臉書瀏覽時，看到一則「梁朝偉」的貼文並主動私訊打招呼，對方稱自己是梁的經紀人，且可以安排2人見面，不過需要支付手續費等話術，令阮婦勃然心動，以為真的可以跟梁朝偉見面。

請繼續往下閱讀...

林口警分局調查，阮婦在1、2月時與對方面交3次共68萬元，但還是沒見到偶像，詐團則仍以需再支付57萬元保證金才能見面為由持續話術，這才讓阮婦恍然大悟，趕緊向警方求助。

據指出，警方成立專案小組指導阮婦配合詐騙集團要求，於昨天下午2時許，相約在林口文化二路某超商進行面交，趁65歲涂姓女車手取款時，立即上前表明身分將其逮捕，查扣手機及現金22000元。

警詢時，涂女瞎掰是受習近平合夥石油天然氣公司日本經理指示，前來收取現金並轉入指定的虛擬貨幣錢包，完成任務後，習近平將來台與她見面，警詢後，依詐欺及洗錢防制法罪嫌將其移送新北地檢署偵辦，並擴大追查其他共犯。

警方提醒，詐騙集團利用名人假帳號博取信任，話術離譜荒唐、令人咋舌，卻仍不斷有人受騙上當，進而誘導民眾轉帳或投資，若遇類似要求，務必提高警覺。

阮婦去年底在臉書瀏覽時，看到一則「梁朝偉」的貼文並主動私訊打招呼，對方稱自己是梁的經紀人，且可以安排2人見面，不過需要支付手續費等話術 。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法