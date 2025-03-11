女邀去摩鐵輕鬆一下！還答應不戴套 代價......4萬7被乾洗

黃男以為飛來豔福，結果被洗劫4萬7千元。（情境照）

2025/03/11 15:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣喜歡流連職業賭場的丁女，鎖定贏錢的黃男，施出魅功，問道「要不要去摩鐵輕鬆一下」，黃男以為飛來豔福，狂喜問道「可不可以不戴套？」丁女回答「沒問題」。兩人進入MOTEL，丁女趁黃男洗澡之際，把對方剛剛所贏4萬7000元現金搜刮一空。

這起「假性交易，真洗劫」的案件，主角是頗具姿色的丁女，她從中國嫁來台灣，但已離婚，丁女經常流連職業賭場，伺機尋找「獵物」。2023年5月間，她在某賭場發現黃男贏了不少現金，便湊過黃的耳際「要不要輕鬆一下」，黃說「不戴套，可嗎？」丁女回答「一口價，3500元」，雙方即開車進台中市一間汽車旅館。

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豈料丁女趁黃男洗澡時把其皮包內的4萬7千元洗劫一空，迅即離開汽車旅館。所幸黃男留有兩人LINE結為好友的訊息，逼她回來還錢，丁女不從，黃便透過法院提告竊盜罪，同時請求民事賠償。

黃男向法官說，「我跟人約砲」，這件事他也有不對的地方，被「乾洗」4萬7000元，「好像老天爺對我的懲罰，我只希望拿回2萬4000元就夠了」。但法官應仍依竊盜罪判丁女拘役20天。

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